Пряничная деревня из 700 домиков завораживает ньюйоркцев

Огромная пряничная деревня появилась в Нью-Йорке. На этой витрине уместились почти 700 домиков. Их сделал шеф-повар..
Дата загрузки: 2022-12-09
На создание домиков ушло 450 килограммов пряников, 6000 яичных белков, 1200 леденцов, 4000 пластинок жевательной резинки, 900 килограммов конфет и почти две тонны глазури.
Шеф-повар делает пряничные домики уже 29 лет, а последнее десятилетие проводит выставки в Нью-Йорке.
[Джон Лович, шеф-повар]:
«Домики возвращаются из года в год, но каждый раз они другие. Меняются дизайн, конфеты и маленькие фигурки».
Джон говорит, что его творения помогают людям переключиться на хорошие мысли.
[Джон Лович, шеф-повар]:
«Вы можете прийти сюда и посмотреть на это. И на этот краткий миг вы забудете об ипотеке, или о COVID, или политике, или об Аароне Джадже, или о том, что не даёт вам покоя. <…> Для меня так прекрасно знать, что я дарю людям счастье».
Шеф-повар проводит ещё две такие выставки в штатах Юта и Миссури. Они продлятся до 16 января. И в последний день домики бесплатно раздадут людям. Ну а дизайнер к тому времени уже будет создавать новые пряничные деревни. Ведь на эту работу у него уходит целый год.
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