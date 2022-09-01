Ледяные кубики и прохладный душ. Питомцев зоопарка в Санта-Барбаре спасают от изнуряющей жары разными способами. Этот..

Ледяные кубики и прохладный душ. Питомцев зоопарка в Санта-Барбаре спасают от изнуряющей жары разными способами.

Этот эму с удовольствием подставляет перья под струи воды. Процедура длится 15 минут.

[смотрительница зоопарка]:

«Ему нравится, как с него стекает вода. Он любит прохладу и любит прихорашивать перья. Он мог бы делать это весь день».

Для зверей также готовят ледяные угощения: для львов – из говяжьего бульона, а для выдр – из рыбного.

[Трент Барнхарт, ветеринарный диетолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы придаём льду немного аромата. Животные лижут его и охлаждаются, даже не подозревая об этом. С помощью этой хитрости мы помогаем им не перегреваться».

Две недели назад на Калифорнию обрушилась очередная волна аномальной жары. Сейчас снова наблюдается рекордно высокая температура. Синоптики обещают, что она продолжит повышаться в течение недели.

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