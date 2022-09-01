Ледяные кубики и прохладный душ. Питомцев зоопарка в Санта-Барбаре спасают от изнуряющей жары разными способами. Этот..
Дата загрузки: 2022-09-01
Этот эму с удовольствием подставляет перья под струи воды. Процедура длится 15 минут.
[смотрительница зоопарка]:
«Ему нравится, как с него стекает вода. Он любит прохладу и любит прихорашивать перья. Он мог бы делать это весь день».
Для зверей также готовят ледяные угощения: для львов – из говяжьего бульона, а для выдр – из рыбного.
[Трент Барнхарт, ветеринарный диетолог]:
«Мы придаём льду немного аромата. Животные лижут его и охлаждаются, даже не подозревая об этом. С помощью этой хитрости мы помогаем им не перегреваться».
Две недели назад на Калифорнию обрушилась очередная волна аномальной жары. Сейчас снова наблюдается рекордно высокая температура. Синоптики обещают, что она продолжит повышаться в течение недели.
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