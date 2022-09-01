Помидорные бои вновь охватили испанский Буньоль

Помидорное сражение вновь разгорелось в испанском городке Буньоль. После двухлетнего перерыва сюда вернулся знаменитый фестиваль «Ла Томатина». В этом году в нём участвуют 15 тысяч смельчаков.

Битва начинается в 10 утра на центральной площади города и длится ровно час. За это время 130 тонн спелых томатов превращаются в реки помидорного сока и мякоти. В сражении каждый сам за себя. Но для всех действует правило – помидор перед броском нужно раздавить.

[турист из Индии]:

«Я встретил здесь много людей из других стран. Нам всем это понравилось, мы вместе танцевали и развлекались. Мой лучший день в году». [туристка из США]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Всё прошло, как я и ожидала, но я не думала, что полетят нераздавленные помидоры. Это было больно, но всё равно весело».

После сражения стены зданий и улицы отмывают пожарные машины. А участников битвы окатывают водой из шлангов местные жители.

Это уже 75-я «Ла Томатина». Считается, что начало ей положила битва помидорами между друзьями. В годы диктатуры развлечение запретили. В 70-х годах традиция возродилась и стала ещё популярнее, привлекая тысячи туристов со всего мира.

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