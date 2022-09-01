Помидорные бои вновь охватили испанский Буньоль

Помидорное сражение вновь разгорелось в испанском городке Буньоль. После двухлетнего перерыва сюда вернулся знаменитый фестиваль «Ла..
Дата загрузки: 2022-09-01
Битва начинается в 10 утра на центральной площади города и длится ровно час. За это время 130 тонн спелых томатов превращаются в реки помидорного сока и мякоти. В сражении каждый сам за себя. Но для всех действует правило – помидор перед броском нужно раздавить.
[турист из Индии]:
«Я встретил здесь много людей из других стран. Нам всем это понравилось, мы вместе танцевали и развлекались. Мой лучший день в году».
[туристка из США]:
«Всё прошло, как я и ожидала, но я не думала, что полетят нераздавленные помидоры. Это было больно, но всё равно весело».
После сражения стены зданий и улицы отмывают пожарные машины. А участников битвы окатывают водой из шлангов местные жители.
Это уже 75-я «Ла Томатина». Считается, что начало ей положила битва помидорами между друзьями. В годы диктатуры развлечение запретили. В 70-х годах традиция возродилась и стала ещё популярнее, привлекая тысячи туристов со всего мира.
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