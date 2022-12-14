Рукопашный бой на границе: Индия и Китай сделали заявления

Индийские активисты протестуют против насилия на спорной границе с Китаем, сжигая флаг КНР. Недавно в секторе..

Индийские активисты протестуют против насилия на спорной границе с Китаем, сжигая флаг КНР.

Недавно в секторе Таванг индийского штата Аруначал-Прадеш, на который также претендует Пекин, развязался очередной рукопашный бой между солдатами обеих сторон.

И хотя власти Индии и Китая сообщили, что инцидент не был серьёзным, это стало ещё одним шагом к ухудшению отношений между странами. Ранее подобные стычки между солдатами приводили к человеческим жертвам.

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Министерство иностранных дел Китая называет ситуацию «в целом стабильной», а министр обороны Индии заявил в парламенте, что ни один из военнослужащих с обеих сторон серьёзно не пострадал.

При этом министр внутренних дел Индии назвал китайские войска «захватчиками» и сказал, что пока правительство премьер-министра Моди находится у власти, никто не захватит и пяди индийской земли.

Предыдущее крупное столкновение было на границе два года назад. Тогда в результате аналогичного инцидента было убито 20 индийских солдат и четверо китайских.

После этого стычки вспыхивали снова, но не были масштабными.

Отношения между странами продолжают ухудшаться. Правительство Индии говорит, что их не смогут наладить без мира на границе.

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