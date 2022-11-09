Тысячи новых звёзд загорелись в ночном небе над тайским городом Чиангмай. Здесь проходит фестиваль фонарей «Йи..

Огни на воде и в небе: два праздника слились в один в Таиланде

Тысячи новых звёзд загорелись в ночном небе над тайским городом Чиангмай. Здесь проходит фестиваль фонарей «Йи Пенг». Этой традиции сотни лет. Она зародилась во времена средневекового королевства Ланнатай. Так в старину праздновали окончание сезона муссонных дождей.

А сейчас, отпуская в небо фонарик, люди загадывают желания. В этом году на фестиваль приехали 8000 тысяч туристов со всего мира.

[турист из Бразилии]:

«Это заветная мечта – увидеть фонари в небе, поэтому мы приехали. Этот праздник – большой культурный фестиваль, и нам здесь нравится».

Фестиваль проходит в ноябрьское полнолуние и совпадает с другим традиционным праздником, который называется «Лойкратхонг».

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В этот день тайцы делают кораблики из банановых листьев, украшают их цветами и свечами, а потом пускают на воду. Считается, что так можно очиститься от грехов, обид и плохих мыслей и начать жизнь с нового листа.

[турист из США]:

«У этой страны богатая культура, много традиций и точно есть ещё немало интересного. Люди здесь очень скромные и вежливые. Это то, что я заметил и постараюсь не забыть».

Во время фестиваля также проходят и другие зрелищные мероприятия, включая запуск фейерверков.

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