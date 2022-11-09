Огни на воде и в небе: два праздника слились в один в Таиланде

Тысячи новых звёзд загорелись в ночном небе над тайским городом Чиангмай. Здесь проходит фестиваль фонарей «Йи..
Дата загрузки: 2022-11-09
Тысячи новых звёзд загорелись в ночном небе над тайским городом Чиангмай. Здесь проходит фестиваль фонарей «Йи Пенг». Этой традиции сотни лет. Она зародилась во времена средневекового королевства Ланнатай. Так в старину праздновали окончание сезона муссонных дождей.
А сейчас, отпуская в небо фонарик, люди загадывают желания. В этом году на фестиваль приехали 8000 тысяч туристов со всего мира.
[турист из Бразилии]:
«Это заветная мечта – увидеть фонари в небе, поэтому мы приехали. Этот праздник – большой культурный фестиваль, и нам здесь нравится».
Фестиваль проходит в ноябрьское полнолуние и совпадает с другим традиционным праздником, который называется «Лойкратхонг».
В этот день тайцы делают кораблики из банановых листьев, украшают их цветами и свечами, а потом пускают на воду. Считается, что так можно очиститься от грехов, обид и плохих мыслей и начать жизнь с нового листа.
[турист из США]:
«У этой страны богатая культура, много традиций и точно есть ещё немало интересного. Люди здесь очень скромные и вежливые. Это то, что я заметил и постараюсь не забыть».
Во время фестиваля также проходят и другие зрелищные мероприятия, включая запуск фейерверков.
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