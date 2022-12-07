Новые сенсации на ЧМ-2022: Португалия разгромила Швейцарию, а Испания проиграла марокканцам

Очередной сюрприз на чемпионате мира в Катаре преподнесли марокканцы. «Атласские львы» победили «красную фурию» в серии..

Очередной сюрприз на чемпионате мира в Катаре преподнесли марокканцы. «Атласские львы» победили «красную фурию» в серии пенальти с результатом 3:0. Основное время матча завершилось нулевой ничьей.

Испания вылетает с турнира. А Марокко стало первой арабоязычной страной, вышедшей в четвертьфинал мундиаля. Также «атласские львы» – четвёртая африканская команда, которая продвинулась так далеко на чемпионате мира по футболу.

[Мохаммед, болельщик сборной Марокко]:

«Отлично, мы выиграли матч. Игроки заслужили (это). И каким красивым было пенальти – последний гол Ашрафа Хакими. Может быть, они выйдут в финал».

Испания установила антирекорд, проиграв четыре из пяти послематчевых серий пенальти на чемпионатах мира по футболу.

[Дэвид, болельщик сборной Испании]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «К сожалению, мы не смогли выиграть этот матч. Я поздравляю Марокко, но испанцы могли бы играть немного лучше».

А это Мадрид. Здесь марокканцы тоже празднуют победу.

[Шалма, болельщица сборной Марокко]:

«Мы очень счастливы, нельзя быть ещё счастливее. Если бы Испания победила, мы тоже были бы счастливы, поскольку живём здесь, и это тоже наша страна».

Впрочем, не все болельщики праздновали так мирно. Во французском Лилле марокканцы устроили фейерверки с поджогами. Пришлось вмешаться полиции.

Ещё одна сенсация чемпионата в Катаре – оглушительная победа Португалии над сборной Швейцарии. Матч завершился счётом 6:1. Причём Криштиану Роналду до 73-й минуты оставался на скамейке запасных. Его место занял 21-летний Гонсалу Рамуш. Именно он забил три гола и стал первым с 90-го года футболистом, сделавшим хет-трик в плей-офф Кубка мира.

[Билал Халаф, болельщик сборной Португалии]:

«На стадионе царила потрясающая атмосфера. Но мы требовали у тренера, чтобы тот позволил Роналду играть. Наконец-то, он вышел, но не забил. Но мы рады, что португальцы теперь в четвертьфинале». [Карл Горсатт, болельщик сборной Швейцарии]:

«Не понимаю, что произошло с этой командой, потому что было всё очень хорошо организовано, но они играли как неопытные футболисты. Мне очень грустно».

В четвертьфинале Португалия сыграет с Марокко.

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