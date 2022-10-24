Стада овец заняли улицы Мадрида, вытеснив автомобили

Сотни коз и овец заняли площадь Пласа-Майор в Мадриде. Стада животных идут через все центральные улицы..

Сотни коз и овец заняли площадь Пласа-Майор в Мадриде. Стада животных идут через все центральные улицы испанской столицы, вытеснив автотранспорт. Прогон скота по древним пастушьим маршрутам сопровождается праздником с традиционными музыкой и танцами.

[Мария Бальбас, фермер]:

«Мы сохраняем традицию использования королевских владений для прогона скота. Это древнее право испанских фермеров. Нам разрешено гнать скот по дорогам, которые связывают север с югом, востоком и западом».

Овец гонят на юг, поскольку зимой северные пастбища окажутся под снегом. Весной там вырастет свежая трава, и животных вернут обратно.

[жительница Мадрида]:

«Никогда не видела ничего подобного. Это отличный способ познакомиться с испанской историей и культурой».

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Традиции прогона скота уже 800 лет. Раньше маршрут проходил по сельской местности, но позже на пути вырос город. Некоторое время животных гнали обходными путями, но 28 лет назад фермеров снова стали пускать в центр Мадрида. Каждый год это зрелище привлекает тысячи местных жителей и туристов.

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