Выстрелы из ружей знаменуют начало сражения, известного как «Битва трёх императоров». Реконструкция проходит в 14 километрах..

Знаменитую битву под Аустерлицем воссоздали в Чехии

Выстрелы из ружей знаменуют начало сражения, известного как «Битва трёх императоров». Реконструкция проходит в 14 километрах от города Брно, недалеко от Аустерлица в Чехии.

Третью антифранцузскую коалицию возглавляли австрийский император Франц II и русский Александр I. В итоге превосходящие по численности союзные войска были разгромлены армией Наполеона.

Знаменитую битву под Аустерлицем 1805 года воссоздают около тысячи любителей исторических сражений из 15 стран.

Их костюмы точно соответствуют униформе солдат того времени.

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[Йозеф Пелар, участник реконструкции]:

«Я вхожу в состав российских артиллеристов, а точнее – в роту майора Штадена. У нас есть копия пушки. Я всегда посещаю это событие, поскольку тут собирается отличная команда». [Павел Русавый, участник реконструкции]:

«Мы участвуем, поскольку нам нравится представлять это событие людям. Мы сражаемся за австрийских артиллеристов».

Союзники потеряли 15 тысяч человек, 11 тысяч попали в плен. Потери Наполеона составили 9 тысяч солдат.

Эта реконструкция считается крупнейшей в своём роде в Европе.

[Мирослав Яндора, организатор реконструкции]:

«Удивительно: люди со всего мира (а сейчас это 15 стран, включая США, Канаду и страны Европы) устраивают это мероприятие, согласовывают сценарий, собираются здесь, спят на земле и воссоздают это историческое событие».

Через четыре дня после поражения Австрия была вынуждена подписать перемирие в замке Аустерлиц. Позже в Прессбурге – нынешней столице Словакии – заключили мирное соглашение. Оно перекроило политическую карту Европы, сделав Францию доминирующей силой.

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