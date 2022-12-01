На фоне ожесточённых протестов китайские города ослабляют коронавирусные меры

Китайские власти направили полицию в белых защитных костюмах для подавления антиковидных протестов в городе Гуанчжоу. Это..

Китайские власти направили полицию в белых защитных костюмах для подавления антиковидных протестов в городе Гуанчжоу. Это видно на видео в социальных сетях.

В выходные протесты против строгих коронавирусных правил вспыхнули в Китае с новой силой. По данным Freedom House, с субботы по понедельник по всей стране прокатилось не менее 27 демонстраций. Австралийский аналитический центр ASPI считает, что было 43 акции протеста в 22 городах.

Спустя три года пандемии гнев из-за строгих правил в отношении COVID-19, похоже, выплёскивается на улицы.

Представители Министерства здравоохранения заявили во вторник, что меры будут применяться более гибко. Через несколько часов официальные лица в Гуанчжоу объявили, что разрешат тем, кто контактировал с заболевшими, находиться на карантине дома, а не в специальных центрах.

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Между тем, в Чжэнчжоу чиновники объявили о возобновлении работы предприятий, в том числе супермаркетов, спортзалов и ресторанов. В городе находится завод Foxconn, производящий айфоны. На нём также проходили антиковидные протесты, поскольку работникам запретили уходить домой и сказали жить на месте.

Волна гражданского неповиновения беспрецедентна для материкового Китая с тех пор, как десять лет назад президент Си Цзиньпин пришёл к власти. Многие протестующие призывают его и коммунистическую партию уходить, держа негласный символ выступлений – белые листы бумаги.

Протесты в Китае поддержали по всему миру. Во многих крупных городах прошли акции солидарности, включая Лондон, Вашингтон, Токио и Гонконг. Вышли с протестом и на улицы немецких Франкфурта и Кёльна.

[протестующий]:

«Мы требуем политических перемен. В Китае раздаются громкие призывы типа «долой Си Цзиньпина, долой коммунистическую партию». Мы это тоже поддерживаем». [протестующая]:

«Мы требуем прекратить эти совершенно ненаучные блокировки, требуем публичных извинений за жертв свободы слова, а также освобождения тех, кто находится в тюрьме из-за протестов».

Си Цзиньпин на недавнем съезде компартии продлил свои полномочия на рекордный третий срок. Он также назначил на ключевые посты своих соратников, сделав себя самым влиятельным генсеком со времён Мао Цзэдуна. Впрочем, народные выступления могут стать самой большой трудностью для его правления.

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