Лиз Трасс заменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании. Правящие консерваторы объявили её своим следующим лидером и четвёртым премьер-министром от партии после выборов 2015 года.

В эту должность она вступит в непростой период, на фоне роста инфляции, повышения цен на электричество и забастовок рабочих.

Она обещает в течение недели разработать план по борьбе с растущими счетами за электроэнергию и обеспечить будущие поставки топлива. Она также планирует отменить повышение некоторых налогов, что, по мнению ряда экономистов, подтолкнёт инфляцию.

[Лиз Трасс, будущий премьер-министр Великобритании]:

«Я представлю смелый план по снижению налогов и росту нашей экономики. Я справлюсь с энергетическим кризисом, разберусь со счетами людей за электроэнергию, а также решу долгосрочные проблемы, связанные с энергоснабжением».

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Великобритания особенно зависит от газа, поэтому её уровень инфляции выше, чем в других крупных экономиках.

По мере того как рост замедляется, рабочие – от машинистов до адвокатов и медсестёр – бастуют, требуя повышения заработной платы.

Эксперты говорят, что ещё никогда не видели, чтобы премьер-министр вступал в должность в таких неблагоприятных условиях.

[Джон Кампфнер, аналитик]:

«На Великобританию надвигается буря. На экономическом фронте усиливается инфляция – уже намного выше 10%. У нас почти везде стачки. Бастуют работники железнодорожной и почтовой систем, юристы, сборщики мусора и все остальные. И для огромного количества социальных волнений есть основания, поскольку цены на электроэнергию и газ выросли на 200%».

Предшественник Трасс Борис Джонсон подал в отставку в июле на фоне нескольких скандалов. Он должен подать официальное заявление королеве. Затем Елизавета II должна поручить Лиз Трасс сформировать новое правительство.

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