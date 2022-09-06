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Мобильная поликлиника помогает бездомным в Сиднее

Мобильная поликлиника помогает бездомным в Сиднее

Бездомный австралиец Питер Кэрролл страдает от артрита и других болезней. Обращаться в больницы не хочет, поскольку..

Дата загрузки: 2022-09-07

Мобильная поликлиника помогает бездомным в Сиднее

Бездомный австралиец Питер Кэрролл страдает от артрита и других болезней. Обращаться в больницы не хочет, поскольку ходит с трудом. Но теперь у него есть возможность пройти осмотр в мобильной поликлинике, которая недавно появилась в Сиднее.

[Питер Кэрролл, бездомный]:
«Намного проще и удобнее пройти обследование здесь».

Подобные передвижные медицинские кабинеты были в Сиднее и раньше. Но в этом бездомных ждёт не просто краткая консультация, а 15-минутный осмотр.

[Эрин Лонгботтом, сотрудница больницы]:
«Мы предоставляем большой спектр услуг. В машине можно сделать электрокардиограмму и проверить работу жизненно важных органов».

Бездомные сами неохотно обращаются в больницы, и такие мобильные поликлиники становятся для них спасением. Они приезжают в места, где раздают бесплатные обеды.

[Кэрри Дин, сотрудница организации Canice’s Kitchen]:
«Эта передвижная поликлиника останавливается в том месте, где бездомные чувствуют себя в безопасности. Поэтому им легче решиться на обследование».

После осмотра врач предлагает пациентам с недугами начать лечение. Для этого связывает их с нужным специалистом. Бездомным остаётся только вовремя прийти на приём.

Мобильную поликлинику открыла медицинская служба для бездомных при больнице Сент-Винсент в Сиднее.
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