Мобильная поликлиника помогает бездомным в Сиднее

Бездомный австралиец Питер Кэрролл страдает от артрита и других болезней. Обращаться в больницы не хочет, поскольку..

Бездомный австралиец Питер Кэрролл страдает от артрита и других болезней. Обращаться в больницы не хочет, поскольку ходит с трудом. Но теперь у него есть возможность пройти осмотр в мобильной поликлинике, которая недавно появилась в Сиднее.

[Питер Кэрролл, бездомный]:

«Намного проще и удобнее пройти обследование здесь».

Подобные передвижные медицинские кабинеты были в Сиднее и раньше. Но в этом бездомных ждёт не просто краткая консультация, а 15-минутный осмотр.

[Эрин Лонгботтом, сотрудница больницы]:

«Мы предоставляем большой спектр услуг. В машине можно сделать электрокардиограмму и проверить работу жизненно важных органов».

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Бездомные сами неохотно обращаются в больницы, и такие мобильные поликлиники становятся для них спасением. Они приезжают в места, где раздают бесплатные обеды.

[Кэрри Дин, сотрудница организации Canice’s Kitchen]:

«Эта передвижная поликлиника останавливается в том месте, где бездомные чувствуют себя в безопасности. Поэтому им легче решиться на обследование».

После осмотра врач предлагает пациентам с недугами начать лечение. Для этого связывает их с нужным специалистом. Бездомным остаётся только вовремя прийти на приём.

Мобильную поликлинику открыла медицинская служба для бездомных при больнице Сент-Винсент в Сиднее.

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