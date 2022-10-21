Пробыв на должности всего шесть недель, британский премьер Лиз Трасс объявила о своей отставке. [Лиз Трасс,..

Лиз Трасс уходит с поста премьера: кто претендует на её должность

[Лиз Трасс, уходящий премьер-министр Великобритании]:

«Меня избрали от Консервативной партии, чтобы я снизила счета за электроэнергию и сохранила национальное страхование. Мы изложили видение экономики с низкими налогами и высокими темпами роста, которая воспользуется преимуществами свобод «брексита». Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить обещания, на которых была избрана».

Пробыв на должности всего шесть недель, британский премьер Лиз Трасс объявила о своей отставке.

Камнем преткновения для Трасс стала её программа сокращения налогов. Она расколола и общество, и правящую Консервативную партию. Многие однопартийцы призывали её уйти, а двое министров за последнюю неделю по этим же причинам сложили с себя полномочия.

Теперь главный вопрос: кто будет преемником? Уже рассматривают возможных кандидатов. И пока по опросам лидирует бывший премьер Борис Джонсон, которого Трасс и сменила на посту.

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Джонсон был лицом голосования за «брексит» и получил голоса в тех регионах страны, которые раньше никогда не поддерживали консерваторов. Но его вытеснила череда скандалов.

Ещё один кандидат – бывший министр финансов Риши Сунак. Он был главным соперником Трасс во время её избрания.

Кроме того, на пост премьера претендует Джереми Хант – бывший министр здравоохранения, которого Лиз Трасс недавно назначила министром финансов. Он был главным соперником Джонсона во время выборов в 2019 году.

Есть шансы занять премьерское кресло и у министра обороны Бена Уоллеса. Он один из немногих политиков, кто оказался в стороне от недавних скандалов. Оборонное ведомство он возглавлял и при Джонсоне, и при Трасс. При этом сам он говорит, что на высший пост претендовать не хочет.

Стоит отметить, что Трасс всё же войдёт в историю. Её срок пребывания на посту стал самым коротким для британской политики. До этого рекордсменом считался Джордж Каннинг. В 1827 году он умер, пробыв на должности 119 дней.

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