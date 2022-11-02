Выборы в Израиле: Нетаньяху заявил о своей победе

[Биньямин Нетаньяху, бывший премьер-министр Израиля]:

«Сегодня мы получили огромный вотум доверия. Всё ещё нужно подождать окончательных результатов. Но уже ясно, что наш путь, путь «Ликуд» себя оправдал. В прошлый раз мы получили 52 места. В этот нас ждёт большая победа».

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что его правый религиозный лагерь находится на пороге крупной победы на выборах. Как показали экзитполы, его блок получит незначительное парламентское большинство. Это проложит путь к его возвращению в кресло премьера.

Как показывают опросы израильских телеканалов, блок Нетаньяху из четырёх партий может получить до 62 кресел в 120-местном Кнессете. Окончательного результата ожидают не раньше конца недели.

Нетаньяху занимал пост премьера дольше всех в истории Израиля – 12 лет. Его правление закончилось в июне 2021 года. Тогда к власти пришёл Яир Лапид, объединив либералов, правые и арабские партии. Этот блок распался спустя год.

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Нынешнему премьеру прочат 53-54 места в парламенте. Но он говорит, что не собирается признавать поражение.

[Яир Лапид, премьер-министр Израиля]:

«Эта ночь может продолжаться два дня. Пока не будет подсчитан последний конверт, ничего не закончено и не закрыто. Даже если терпение будет на пределе, мы будем терпеливо ждать окончательных результатов. Я пришёл сюда сегодня вечером, чтобы сказать спасибо от всего сердца».

Отметим, что в отношении Нетаньяху продолжаются судебные разбирательства по делу о коррупции. Он все обвинения отрицает.

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