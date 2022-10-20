В британском правительстве сменили второго министра за неделю

В британском правительстве снова перестановки. Менее чем за неделю сменился второй министр. Теперь в отставку подала..

В британском правительстве снова перестановки. Менее чем за неделю сменился второй министр. Теперь в отставку подала глава МВД Суэлла Браверман.

Формально она заявила, что была вынуждена покинуть офис, поскольку нарушила правила и выслала официальное письмо с личного электронного адреса. Впрочем, она также говорила, что у неё вызывает беспокойство нынешний курс премьера Лиз Трасс.

Трасс пытается восстановить свой авторитет в собственной партии в то время, как её однопартийцы открыто призывают её уйти с поста. Она возглавляет кабинет всего шесть недель. А с 23 сентября она вынуждена бороться за своё политическое выживание, поскольку утвердила «мини-бюджет». Это экономическая программа обширных нефинансируемых сокращений налогов, которая вызвала шок на финансовых рынках.

Новым главой МВД назначили бывшего министра транспорта при Борисе Джонсоне Гранта Шаппса. А тот, в свою очередь, похвалил Джереми Ханта – нового министра финансов, которого назначили незадолго до него.

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[Грант Шаппс, новый министр внутренних дел Великобритании]:

«В пятницу во время назначения канцлер Джереми Хант сказал, что у правительства явно очень трудный период. И я с этим согласен. Тем не менее, ещё важнее убедиться, что мы ничего не упускаем в основных областях. Думаю, Джереми Хант проделал большую работу по решению вопросов, связанных с этим мини-бюджетом».

Стоит отметить, что изначально ни Шаппс, ни Хант не голосовали за Лиз Трасс во время выбора нового британского лидера, который сменит Бориса Джонсона. Тогда новоизбранный премьер окружила себя министрами, лояльными к ней. Однако теперь приходится делать перестановки.

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