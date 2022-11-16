Дональд Трамп объявил о начале кампании за кресло президента

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о своей третьей избирательной кампании в Белый дом.

76-летний политик, который более года намекал на возможность баллотироваться в 2024 году, объявил о выдвижении своей кандидатуры в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:

«Чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня вечером я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов».

В своей речи Трамп обвинил администрацию Джо Байдена и демократов в высокой инфляции, угрозе войны и открытой южной границе.

[Дональд Трамп, бывший президент США]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я позабочусь о том, чтобы Джо Байден не получил ещё четыре года. Наша страна этого не выдержит. И я говорю это не с улыбкой, а со слезами на глазах. Наша страна не выдержит ещё четыре года».

Тамп отметил, что за время своего президентства он и его сторонники вытащили миллионы людей из нищеты и вместе построили величайшую экономику в истории мира. Он также сказал, что два года назад Китай, Россия и Северная Корея были под контролем.

Заявление о начале кампании Трамп сделал спустя неделю после промежуточных выборов в Конгресс. По предварительным результатам, республиканцы уже вернули себе контроль над нижней палатой. Что касается Сената, то силы оказались почти равными. Однако итог будет ясен только в начале декабря, когда состоятся перевыборы в одном из штатов.

Нынешний президент-демократ Джо Байден уже объявил, что будет баллотироваться на второй срок. В этом случае у него вряд ли окажутся соперники в его партии.

А вот Трампу уже прочат несколько сильных конкурентов среди республиканцев, включая губернатора Флориды Рона Десантиса.

Стоит отметить, что Трамп, в случае его переизбрания, станет всего вторым президентом в истории США, который занимал пост в интервалами. До него этого добился лишь Гровер Кливленд – 22-й и 24-й президент Соединённых Штатов.

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