Борис Джонсон снял кандидатуру: кто станет премьером Великобритании?

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от участия в гонке за пост лидера Консервативной партии и..

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от участия в гонке за пост лидера Консервативной партии и следующего главы правительства.

В своём заявлении он сказал, что не смог договориться по вопросам национальных интересов с бывшим министром финансов Риши Сунаком и лидером Палаты общин Пенни Мордонт, добавив, что невозможно управлять страной, если в партии нет единства.

Эта новость вышла в тот же день, когда Риши Сунак официально объявил об участии в гонке. Он уже преодолел требуемый порог в 100 голосов среди консервативных законодателей.

Его главная соперница – лидер Палаты общин Пенни Мордонт, которая в прошлом была министром обороны. Если она также преодолеет этот барьер, то гонка выйдет за рамки парламента. Голосование будут проводить среди всех зарегистрированных членов Консервативной партии.

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В своём заявлении в Твиттере Сунак сказал, что страна столкнулась с «глубоким экономическим кризисом» и что он будет сохранять «честность и профессионализм».

Отметим, что бывший премьер Лиз Трасс продержалась на посту всего около шести недель, погрузив страну в ещё более глубокий политический кризис.

Её предшественник Борис Джонсон ушёл после череды скандалов и отставки с поста министра финансов того самого Риши Сунака.

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