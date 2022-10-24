Борис Джонсон снял кандидатуру: кто станет премьером Великобритании?

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от участия в гонке за пост лидера Консервативной партии и..
Дата загрузки: 2022-10-24
В своём заявлении он сказал, что не смог договориться по вопросам национальных интересов с бывшим министром финансов Риши Сунаком и лидером Палаты общин Пенни Мордонт, добавив, что невозможно управлять страной, если в партии нет единства.
Эта новость вышла в тот же день, когда Риши Сунак официально объявил об участии в гонке. Он уже преодолел требуемый порог в 100 голосов среди консервативных законодателей.
Его главная соперница – лидер Палаты общин Пенни Мордонт, которая в прошлом была министром обороны. Если она также преодолеет этот барьер, то гонка выйдет за рамки парламента. Голосование будут проводить среди всех зарегистрированных членов Консервативной партии.
В своём заявлении в Твиттере Сунак сказал, что страна столкнулась с «глубоким экономическим кризисом» и что он будет сохранять «честность и профессионализм».
Отметим, что бывший премьер Лиз Трасс продержалась на посту всего около шести недель, погрузив страну в ещё более глубокий политический кризис.
Её предшественник Борис Джонсон ушёл после череды скандалов и отставки с поста министра финансов того самого Риши Сунака.
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