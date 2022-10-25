Риши Сунак станет следующим премьером Великобритании

[Риши Сунак, будущий премьер Великобритании]:

«Я обещаю, что буду служить вам честно и скромно, буду работать изо дня в день, чтобы приносить пользу британскому народу».

Риши Сунак станет следующим премьер-министром Великобритании. Он выиграл гонку за лидерство в Консервативной партии, набрав необходимое количество голосов.

Сунак – бывший министр финансов. Он также станет третьим премьером менее чем за два месяца.

Он сменит на посту Лиз Трасс. До того как подать в отставку, она продержалась в кресле всего 44 дня.

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[Риши Сунак, будущий премьер Великобритании]:

«Соединённое Королевство – великая страна, но, несомненно, мы сталкиваемся с серьёзными экономическими проблемами. Сейчас нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и нашей страны».

Главным соперником Сунака в гонке за лидерство в Консервативной партии была лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Однако она не смогла набрать нужное число голосов в парламенте, чтобы вынести голосование за его пределы.

Ещё одним соперником Сунака мог стать бывший премьер Борис Джонсон. Однако перед голосованием он снял свою кандидатуру, сказав, что больше не может объединить партию под своим началом.

При Джонсоне Сунак был министром финансов. Это был период, когда по экономике ударил глобальный кризис в области здравоохранения.

Мультимиллионер и бывший глава хедж-фонда, 42-летний Риши Сунак – один из самых состоятельных политиков Вестминстера. Он станет первым британским лидером-индуистом, а также самым молодым премьером более чем за 200 лет.

Выступая перед консервативными законодателями, он пообещал сделать своим приоритетом экономическую стабильность. Однако это задача непростая.

Ожидается, что он начнёт резкое сокращение расходов, чтобы попытаться восстановить финансовую репутацию Великобритании. Сейчас страна сползает в рецессию, вызванную растущими ценами на энергию и продукты питания.

В самой Консервативной партии тоже наблюдается раскол по идеологическим мотивам, а общество всё больше недовольно политиками, которые не могут договориться.

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