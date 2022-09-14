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История мамы, которой врачи говорили, что дочка не выживет

История мамы, которой врачи говорили, что дочка не выживет
История мамы, которой врачи говорили, что дочка не выживет

Врачи сказали беременной женщине, что у неё девочка, и плод развивается с отклонением. Они спросили, когда она хочет прервать беременность.

У ребёнка выявили «скелетную дисплазию» (нарушение развития костной и хрящевой ткани). «Её кости росли не так, как должны, и была вероятность, что она не выживет», – вспоминает женщина. Будущая мама приняла решение родить ребёнка.

Женщина рассказала, что обычно она довольно замкнута, но известие врачей её изменило. Она сообщила о своей ситуации в соцсетях. Пользователи создали группы поддержки. Будущей маме стали приходили письма от многих людей: родственников, друзей и незнакомцев. Она развешивала письма на стене в доме.

За несколько недель до родов врачи сообщили плохие новости: грудная клетка Эллианы выросла недостаточно, и в ней не было места для лёгких. Женщина спросила, есть ли у ребёнка надежда выжить. Врач отрицательно покачал головой. Родные ещё не родившейся девочки начали готовиться к похоронам.

«Я чувствовала, биение сердца Эллианы внутри себя, пока мы выбирали урну и заполняли документы. Я помню, как хотела остаться беременной навсегда, чтобы дочка оставалась в безопасности. В день её рождения комната ожидания была заполнена людьми, которые нас любят», – вспоминает женщина.

Она сохранила фотографию комнаты ожидания, в которой люди молились с 10 утра до 5 часов утра следующего дня. Фотография напоминает о тех, кто помогал ей в трудный период жизни.

Наконец, Эллиана родилась и вопреки прогнозам врачей дышала самостоятельно. Медики были в изумлении.

Эллиана выросла и уже ходит в школу. «У нашей истории счастливый конец. Но даже когда всё казалось трагедией, я никогда не чувствовала себя одинокой. Я никогда не чувствовала, что это моя личная история. Потому что в самые тяжёлые минуты люди разделяли со мной моё бремя», – написала женщина.

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