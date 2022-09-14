История мамы, которой врачи говорили, что дочка не выживет

Врачи сказали беременной женщине, что у неё девочка, и плод развивается с отклонением. Они спросили, когда она хочет прервать беременность.



У ребёнка выявили «скелетную дисплазию» (нарушение развития костной и хрящевой ткани). «Её кости росли не так, как должны, и была вероятность, что она не выживет», – вспоминает женщина. Будущая мама приняла решение родить ребёнка.

Женщина рассказала, что обычно она довольно замкнута, но известие врачей её изменило. Она сообщила о своей ситуации в соцсетях. Пользователи создали группы поддержки. Будущей маме стали приходили письма от многих людей: родственников, друзей и незнакомцев. Она развешивала письма на стене в доме.

За несколько недель до родов врачи сообщили плохие новости: грудная клетка Эллианы выросла недостаточно, и в ней не было места для лёгких. Женщина спросила, есть ли у ребёнка надежда выжить. Врач отрицательно покачал головой. Родные ещё не родившейся девочки начали готовиться к похоронам.

«Я чувствовала, биение сердца Эллианы внутри себя, пока мы выбирали урну и заполняли документы. Я помню, как хотела остаться беременной навсегда, чтобы дочка оставалась в безопасности. В день её рождения комната ожидания была заполнена людьми, которые нас любят», – вспоминает женщина.



Она сохранила фотографию комнаты ожидания, в которой люди молились с 10 утра до 5 часов утра следующего дня. Фотография напоминает о тех, кто помогал ей в трудный период жизни.



Наконец, Эллиана родилась и вопреки прогнозам врачей дышала самостоятельно. Медики были в изумлении.



Эллиана выросла и уже ходит в школу. «У нашей истории счастливый конец. Но даже когда всё казалось трагедией, я никогда не чувствовала себя одинокой. Я никогда не чувствовала, что это моя личная история. Потому что в самые тяжёлые минуты люди разделяли со мной моё бремя», – написала женщина.