В Чаде передвижная школа помогает детям кочевникам получать знания

[Леонард Гамайг, учитель]:

«Я расстроился, потому что в это время дети должны учиться. Тогда я решил встретиться с их родителями и обсудить идею создания этой школы. Они согласились».

Как получить образование детям кочевников? Учитель Леонард Гамайг нашёл выход. Он создал передвижную школу в Чаде в Центральной Африке. Идея пришла, когда он увидел детей, игравших под окнами его класса во время урока.

С тех пор прошло три года. Сейчас в передвижной школе учатся 69 детей разного возраста. В эти места кочевники приходят во время сезонных дождей. Так было испокон веков.

В Чаде живёт примерно 17 миллионов человек. 7% из них – кочевники. При этом в школу ходят менее одного процента мальчиков, а девочки не ходят вообще. Передвижной класс Леонарда Гамайга открыл для коренных народов новые возможности.

[Леонард Гамайг, учитель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Лидер общины кочевников считает, что образование поможет его народу развиваться. Родители также рады, что дети приобретают знания.

Основатель школы тоже извлёк выгоду из этого проекта. Он научился у кочевников бережно относиться к воде и употреблять в пищу больше молочных продуктов.

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