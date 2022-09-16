В Чаде передвижная школа помогает детям кочевникам получать знания

Как получить образование детям кочевников? Учитель Леонард Гамайг нашёл выход. Он создал передвижную школу в Чаде..
Дата загрузки: 2022-09-16
[Леонард Гамайг, учитель]:
«Я расстроился, потому что в это время дети должны учиться. Тогда я решил встретиться с их родителями и обсудить идею создания этой школы. Они согласились».
С тех пор прошло три года. Сейчас в передвижной школе учатся 69 детей разного возраста. В эти места кочевники приходят во время сезонных дождей. Так было испокон веков.
В Чаде живёт примерно 17 миллионов человек. 7% из них – кочевники. При этом в школу ходят менее одного процента мальчиков, а девочки не ходят вообще. Передвижной класс Леонарда Гамайга открыл для коренных народов новые возможности.
[Леонард Гамайг, учитель]:
«Дети делают большой прогресс. Никто из них раньше не ходил в школу. А теперь они правильно пишут своё имя, говорят по-французски и решают математические задачи. Это очень важно и значимо для нас».
Лидер общины кочевников считает, что образование поможет его народу развиваться. Родители также рады, что дети приобретают знания.
Основатель школы тоже извлёк выгоду из этого проекта. Он научился у кочевников бережно относиться к воде и употреблять в пищу больше молочных продуктов.
Короткая ссылка на эту страницу: