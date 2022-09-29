Как дети спасают горилл в ДР Конго

Школьники вышли на защиту горилл. Неподалёку от Национального парка Вирунга в ДР Конго они проходят весёлым..

Школьники вышли на защиту горилл. Неподалёку от Национального парка Вирунга в ДР Конго они проходят весёлым маршем, чтобы рассказать о важности защиты приматов.

Горные гориллы в стране оказались меж двух огней. С одной стороны – сельские общины, с другой – повстанческая группировка. Такое соседство ставит под угрозу их существование.

Организаторы мероприятия считают, что многие из этих маленьких активистов, когда подрастут, станут защитниками горилл в национальном парке.

[Ален Мукирня, замдиректора программы «Послы горилл»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На какое-то время школьники стали «послами горилл».

[Ален Мукирня, замдиректора программы «Послы горилл»]:

«В будущем именно они будут продолжать работу по защите горилл. Именно они будут продолжать жить, дышать воздухом, пользоваться всеми дарами природы, которую мы здесь защищаем».

Среда обитания горных горилл постоянно сокращается. Из-за этого приматы часто вторгаются на поля фермеров в поисках еды. Это создаёт конфликты между человеком и животными. Гориллам также угрожает охота ради их мяса и нестабильная обстановка в регионе из-за военного конфликта.

[Ален Мукирня, замдиректора программы «Послы горилл»]:

«Мы говорили о важности сохранения горных горилл, и мы уверены в том, что попали в точку и что это послание донесли понято».

Национальный парк Вирунга был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он занимает площадь 7800 квадратных километров. Граничит с Национальным парком вулканов в Руанде и Национальным парком королевы Елизаветы в Уганде.

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