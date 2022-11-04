Навыкам в сфере IT обучают провинциальных детей в Кении

Это недостроенное здание служит школой детям из городка Моготио в отдалённом районе Кении. Внутри всё очень..

Это недостроенное здание служит школой детям из городка Моготио в отдалённом районе Кении. Внутри всё очень просто, но на партах лежат ноутбуки. Они станут для школьников проводниками в мир информационных технологий.

Проект запустила местная жительница Нелли Чебой. Она сама впервые села за компьютер, когда приехала учиться в США. Это заставило её задуматься о судьбах школьников в родном городе. Девушка решила собирать списанные ноутбуки в офисах компаний.

Пожертвованную технику приводят в порядок, если надо – ремонтируют. Потом отправляют в школы. За ноутбуки платить не надо. Однако нужно нанять учителя, поэтому уроки платные.

[Нелли Чебой, основательница]:

«Наши занятия входят в школьную программу. Учителя проводят занятия с 8 утра до 4 часов дня. Дети приходят на урок каждый день. Это не символический проект, когда занимаются только по выходным или в каникулы».

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Дети начинают учиться с первого класса. Многим занятия по душе.

[Сэмми Руто, школьник]:

«Здесь меня научили работать с текстовым редактором, создавать веб-сайты с использованием языка гипертекстовой разметки и каскадных таблиц стилей. Мне рассказали о видеоредакторе OpenShot, а также о NASA, чтобы я построил ракету, когда вырасту. Поэтому я надеюсь, что смогу стать IT-экспертом».

Обучение стоит примерно доллар в день. Для кенийцев это немало. Но без этого проекта у детей из отдалённых районов не было бы возможности даже прикоснуться к компьютеру.

[Нелли Чебой, основательница]:

«У нас есть учащиеся, которые ещё даже не говорят на суахили, но знают, как пользоваться компьютером и создавать веб-сайты. И самое классное, что они могут делать это там, где живут. Им не нужно ехать в Найроби или Америку».

Изучение информационных технологий поможет школьникам при поступлении в университеты. Также им будет легче найти работу.

Сейчас программа действует в 13 школах в разных уголках Кении. В ней участвуют 5000 детей в возрасте от 4 до 12 лет.

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