Детские книжки о культуре аборигенов появились в Австралии
Знания, полученные в детстве, очень важны. Поэтому плохо, когда есть пробелы. Раньше в Австралии было почти..
Дата загрузки: 2022-11-09
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Знания, полученные в детстве, очень важны. Поэтому плохо, когда есть пробелы. Раньше в Австралии было почти..
Дата загрузки: 2022-11-09
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Знания, полученные в детстве, очень важны. Поэтому плохо, когда есть пробелы. Раньше в Австралии было почти невозможно найти детские книги об аборигенах. Из-за это в первую очередь страдали молодые поколения коренных народов.
Организация «Библиотека для всех» хочет изменить эту ситуацию. Она запустила программу под названием «Наши рассказы». В рамках проекта авторы пишут детские книжки о культуре коренных народов Австралии. Некоторые писатели дарят свои труды.
Авторы проекта надеются, что новые книги вдохновят детей аборигенов лучше учиться, и люди в общинах коренных народов станут грамотнее.
Книги можно читать онлайн, а можно скачать на телефон или компьютер. Также есть печатные варианты.