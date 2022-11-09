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Детские книжки о культуре аборигенов появились в Австралии

Детские книжки о культуре аборигенов появились в Австралии

Знания, полученные в детстве, очень важны. Поэтому плохо, когда есть пробелы. Раньше в Австралии было почти..

Дата загрузки: 2022-11-09

Детские книжки о культуре аборигенов появились в Австралии

Знания, полученные в детстве, очень важны. Поэтому плохо, когда есть пробелы. Раньше в Австралии было почти невозможно найти детские книги об аборигенах. Из-за это в первую очередь страдали молодые поколения коренных народов.

[Джули Оуэн, советник по культуре]:

«Когда я росла, у меня не было книг о жизни моего народа, нашей культуре и стране. Я никогда не читала об обычном семейном быте коренных жителей».

Организация «Библиотека для всех» хочет изменить эту ситуацию. Она запустила программу под названием «Наши рассказы». В рамках проекта авторы пишут детские книжки о культуре коренных народов Австралии. Некоторые писатели дарят свои труды.

[Стирлинг Шарп, писатель]:
«»Библиотека для всех» провела множество исследований, чтобы оценить такие книги, узнать, насколько они интересны детям и как помогают им в более раннем возрасте запоминать больше слов и читать более бегло».

[Джули Оуэн, советник по культуре]:
«Теперь мои внуки смогут увидеть себя в книгах».

Авторы проекта надеются, что новые книги вдохновят детей аборигенов лучше учиться, и люди в общинах коренных народов станут грамотнее.

[Джули Оуэн, советник по культуре]:
«Это книги для всех. И они особенно важны для детей из других стран, которые хотят больше узнать об Австралии».

Книги можно читать онлайн, а можно скачать на телефон или компьютер. Также есть печатные варианты.

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