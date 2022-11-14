Угандийские австралийцы основали школу, чтобы не забыть родной язык

Бренда Новека – угандийка, которая живёт в Австралии. Она считает, что её землякам важно не забывать..

[Бренда Новека, австралийка с угандийскими корнями]:

«У нас столько молодых семей. Большинство детей в нашей общине ходят в школу. Иногда им немного трудно определить, где их основа».

Бренда Новека – угандийка, которая живёт в Австралии. Она считает, что её землякам важно не забывать о своих корнях.

Новека – учитель-волонтёр в языковой школе. Она работает по выходным в Аделаиде. Здесь обучают угандийскому языку с целью сохранить культуру переселенцев.

[Бренда Новека, австралийка с угандийскими корнями]:

«Мы помогаем нашим детям идентифицировать себя, понять, откуда они родом, наладить связь с родственниками, которые не говорят по-английски».

В школе учат луганде. Это самый распространенный язык коренных народов Уганды.

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[Ибрагим Диальо, сотрудник Университета Южной Австралии]:

«Сохранение языка имеет решающее значение для самовыражения человека, для его идентичности, а также, что наиболее важно, для его социализации».

Угандийцы, живущие в Южной Австралии, с этим согласны.

[Дженнифер Амуна, местная жительница]:

«Мы хотим, чтобы наши дети могли общаться с людьми дома, и мы не хотим, чтобы они теряли свою культурную идентичность. Поэтому, когда они возвращаются домой, им легко общаться в людьми».

В этом году Уганда празднует 60-летие независимости.

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