Как «Олимпийские игры масаев» помогают сохранить популяцию львов в Кении

Такое зрелище у подножия Килиманджаро в Кении можно увидеть раз в два года. Племя масаев проводит..

Такое зрелище у подножия Килиманджаро в Кении можно увидеть раз в два года. Племя масаев проводит своеобразные олимпийские игры. Они заменили традиционный ритуал посвящения, после которого юноши становятся воинами.

Раньше молодой человек должен был убить льва. Это сразу повышало его социальный статус. Такая традиция поставила под угрозу существование грозных хищников.

В качестве альтернативы масаям предложили проводить Олимпиаду. Участники получают награды и денежные призы.

[воин-масаи]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Соревнования стали привлекательнее, поскольку каждый хочет выиграть приз. Я пример для будущих спортсменов. Меня все уважают, потому что я всегда побеждаю. Я много тренируюсь. Все меня любят».

Проводить соревнования помогает природоохранная организация Big Life.

[Крейг Миллер, сотрудник организации Big Life]:

«Масаям предоставляют денежные выплаты, социальные льготы и трудоустройство в рамках программы общественных рейнджеров. Всё это помогает сохранить популяцию львов».

Специалисты говорят, что этот регион – один из немногих в Африке, за исключением заповедников, где популяция львов не сокращается и даже растёт.

[Матасия Нерангас, лидер общины масаев]:

«Теперь мы живём в гармонии с природой: делим одни и те же пастбища и водопои с дикими животными. Мы получаем больше пользы, чем раньше».

На олимпиаде состязаются в беге, метании копья, прыжках в высоту и других дисциплинах. На эти соревнования уже обратила внимание спортивная организация Athletics Kenya. Она поможет талантливым молодым масаям тренироваться профессионально.

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