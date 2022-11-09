Бразильские подростки собирают футбольные наклейки для бедных детей

Юные бразильцы Алан и Фелипе раскладывают на столе футбольные наклейки. В преддверии Кубка мира в Катаре..

Юные бразильцы Алан и Фелипе раскладывают на столе футбольные наклейки. В преддверии Кубка мира в Катаре это лучший сувенир для болельщика. Но подростки собрали это не для себя.

Недавно Алан призвал бразильцев жертвовать такие наклейки для детей из бедных семей. В Бразилии многие любят футбол, но не все могут купить памятный сувенир.

[Аллан Коэн, автор инициативы]:

«Наклейки очень дорогие, и они должны быть у каждого бразильца, поскольку очень приятно ими владеть. Думаю, каждый имеет право заполнить альбом наклейками».

Инициативу Алана поддержали бразильские футболисты, включая полузащитника Че Че из клуба «Ботафого». Они записали видеоролики на эту тему и выложили в Интернет.

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[Фелипе, волонтёр]:

«Сначала всё было скромно. Мы начали собирать наклейки в нашей школе. Теперь всё становится масштабнее. Если сможем, то охватим всю страну».

Покупка полного альбома, в котором 670 наклеек, обойдётся в 550 реалов, это почти 110 долларов. Для многих малоимущих бразильцев это месячная зарплата.

[Ана, школьница]:

«На самом деле, я никогда ничего не покупала, потому что у нас просто нет денег».

Но ценность подарков не только в стоимости. Они дарят минуты радости и тем, кому их дарят, и тем, кто их подготовил.

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