Ураган «Фиона» оставил Пуэрто-Рико без электроэнергии

Ураган «Фиона» обрушился на Пуэрто-Рико, оставив большую часть острова с населением в три миллиона человек без..
Дата загрузки: 2022-09-20
Ураган «Фиона» обрушился на Пуэрто-Рико, оставив большую часть острова с населением в три миллиона человек без электроэнергии. Скорость ветра достигла 140 километров в час, а проливные дожди вызвали оползни.
Перекрыты некоторые автодороги, в центральном горном регионе страны речной поток разрушил автомобильный мост. На острове закрылись морские порты, отменены авиарейсы в главном аэропорту страны. По прогнозам синоптиков, на всей территории Пуэрто-Рико выпадет 30-40 сантиметров осадков, местами – более 63.
Власти открыли сто временных убежищ и призывают людей переждать в них стихийное бедствие.
На то, чтобы полностью возобновить подачу электроэнергии, уйдёт несколько дней. Энергосистема острова сильно пострадала ещё пять лет назад во время урагана «Мария». Тогда было повреждено 80% всей инфраструктуры. Её до сих пор полностью не восстановили.
[жительница Пуэрто-Рико]:
«Мы многому научились с прошлого раза. Тогда мы не готовились, поскольку думали, что ничего плохого не случится, но вспомните, что произошло. В этот раз мы подготовились и купили электрогенератор».
Пуэрто-Рико находится под управлением США. Президент Джо Байден объявил на острове чрезвычайную ситуацию. Это позволит оказать ему необходимую помощь.
Ураган направляется в сторону Доминиканской Республики. Президент страны отложил поездку в Нью-Йорк, где должен был участвовать в работе Генеральной Ассамблеи ООН.
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