Ураган «Иэн» обрушился на север Кубы, оставив без электричества более миллиона человек и разрушив дома на..

«Никогда такого раньше не видел»: ураган «Иэн» оставил миллион кубинцев без света

Ураган «Иэн» обрушился на север Кубы, оставив без электричества более миллиона человек и разрушив дома на пути во Флориду. До этого на острове прошла принудительная эвакуация более 40 тысяч человек из низменных прибрежных районов.

По данным метеорологов США, ураган достиг третьей категории со скоростью ветра в 195 километров в час.

Он выбивал окна и срывал металлические крыши с домов. Многие дороги заблокированы из-за поваленных деревьев и столбов линий электропередачи.

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«Это была катастрофа. Никогда такого раньше не видел. Иногда здесь бывают ураганы, но не такой силы. Этот разрушил наши дома, хижины для сушения табака, фермы, фруктовые деревья – буквально всё».

Бедствие пришло на Кубу в период тяжёлого экономического кризиса. Ещё до урагана многочасовые отключения света стали нормой на большей части острова. А нехватка еды, лекарств и топлива, вероятно, осложнит усилия по восстановлению после урагана.

Ожидается, что «Иэн», пройдя через Кубу и поднявшись над тёплыми водами Мексиканского залива, станет ещё сильнее и достигнет четвёртой категории. После этого он ударит по западному побережью Флориды.

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