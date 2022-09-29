Ураган «Иэн» ударил по Флориде с катастрофической силой

Ураган «Иэн» с катастрофической силой ударил по Флориде, принеся штормовой ветер, проливной дождь и вызвав опасные..

Ураган «Иэн» с катастрофической силой ударил по Флориде, принеся штормовой ветер, проливной дождь и вызвав опасные приливные волны. Накануне он прошёл через Кубу, оставив разрушения, и набрал ещё больше мощи над Мексиканским заливом. После этого его сила возросла со второй до четвёртой категории со скоростью ветра в 240 километров в час.

Из-за штормовых приливов улицы в городах Флориды превратились в реки. Местами вода доходит до крыш домов. В полицию постоянно поступают звонки с просьбой о помощи. Два миллиона зданий остались без электричества.

В некоторых городах ввели комендантский час, чтобы предотвратить мародёрство. Многие люди пережидают ураган во временных убежищах. Перед стихийным бедствием власти штата объявили об эвакуации двух с половиной миллионов человек.

«Иэн» вошёл в пятёрку самых сильных ураганов в современной истории Флориды.

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[Рон Десантис, губернатор Флориды]:

«Этот ураган настолько мощный, что люди его сравнивают с ураганом «Чарли», который был в 2004 году. Тогда ждали удара по Тампе, но он повернул в сторону и обрушился на юго-запад Флориды. «Чарли» был сильным, но «Иэн» ещё разрушительнее. Последствия будут тяжёлые».

Ураган продолжает двигаться вглубь США со скоростью 14 километров в час и постепенно ослабляется до тропического шторма. По прогнозам синоптиков, сильный ветер и дожди сохранятся. В центре штата местами выпадет до 75 сантиметров осадков.

Как ожидается, «Иэн» пересечёт полуостров Флорида в северо-восточном направлении и достигнет Атлантического побережья.

Президент США Джо Байден пообещал, что федеральное правительство окажет всю возможную помощь пострадавшему штату.

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