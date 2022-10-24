Ураган «Рослин» оставил разрушения на пляжах в Мексике

Три человека погибли во время урагана «Рослин» на тихоокеанском побережье Мексики. Он обрушился на штат Наярит,..

Три человека погибли во время урагана «Рослин» на тихоокеанском побережье Мексики. Он обрушился на штат Наярит, а также задел штат Халиско. Примерно 100 тысяч человек остались без электричества.

Ураган 3-й категории со скоростью ветра до 200 километров в час принёс сильные дожди, которые вызвали наводнения и оползни. Позже ураган ослаб до тропического шторма. Скорость ветра снизилась до 110 километров в час, но ливни не прекратились.

[житель Пуэрто-Вальярты]:

«Это был тропический шторм, но на реке Куале началось наводнение. Я живу неподалёку и видел, как вода затопила улицу, на которой я живу. Ситуация была плохая».

В штате Халиско пострадал курортный город Пуэрто-Вальярта. Местный международный аэропорт временно отменил все рейсы. Погибших и пострадавших нет, а материальный ущерб предстоит оценить.

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[турист]:

«Были небольшой ветер и дождь. Но работники сферы туризма приняли все необходимые меры предосторожности».

Пляжи вдоль побережья пока остаются закрытыми. Синоптики предупреждают о сильных волнах, которые могут быть опасными для людей.

Согласно прогнозам, ливни и наводнения продолжатся. В Халиско и Наярите выпадет до 25 сантиметров осадков. В штатах Синалоа, Дуранго и Сакатекас местами выпадет до 20 сантиметров дождя.

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