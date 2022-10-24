Ураган «Рослин» оставил разрушения на пляжах в Мексике

Три человека погибли во время урагана «Рослин» на тихоокеанском побережье Мексики. Он обрушился на штат Наярит,..
Дата загрузки: 2022-10-24
Три человека погибли во время урагана «Рослин» на тихоокеанском побережье Мексики. Он обрушился на штат Наярит, а также задел штат Халиско. Примерно 100 тысяч человек остались без электричества.
Ураган 3-й категории со скоростью ветра до 200 километров в час принёс сильные дожди, которые вызвали наводнения и оползни. Позже ураган ослаб до тропического шторма. Скорость ветра снизилась до 110 километров в час, но ливни не прекратились.
[житель Пуэрто-Вальярты]:
«Это был тропический шторм, но на реке Куале началось наводнение. Я живу неподалёку и видел, как вода затопила улицу, на которой я живу. Ситуация была плохая».
В штате Халиско пострадал курортный город Пуэрто-Вальярта. Местный международный аэропорт временно отменил все рейсы. Погибших и пострадавших нет, а материальный ущерб предстоит оценить.
[турист]:
«Были небольшой ветер и дождь. Но работники сферы туризма приняли все необходимые меры предосторожности».
Пляжи вдоль побережья пока остаются закрытыми. Синоптики предупреждают о сильных волнах, которые могут быть опасными для людей.
Согласно прогнозам, ливни и наводнения продолжатся. В Халиско и Наярите выпадет до 25 сантиметров осадков. В штатах Синалоа, Дуранго и Сакатекас местами выпадет до 20 сантиметров дождя.
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