Жители островов Флориды, отказавшиеся от эвакуации, остались без помощи

Катастрофические разрушения, размытые дороги и оторванность от цивилизации. Такие последствия оставил после себя ураган «Иэн», который..

Катастрофические разрушения, размытые дороги и оторванность от цивилизации. Такие последствия оставил после себя ураган «Иэн», который ударил по Флориде на прошлой неделе. Жители островов до сих пор не дождались помощи от властей.

В Сент-Джеймс-Сити нет электричества, воду включают на два часа раз в день, и её по-прежнему надо кипятить. Попасть на материк можно только на лодке или вертолёте – дорогу размыло. Всех желающих эвакуируют, но многие не хотят бросать дома.

[Би Сан Лим, волонтёр]:

«Спасатели пришли и ушли. Не дали нам ни бутылки воды, что очень нас огорчило. Многие здесь нуждаются в помощи. Нам нужны еда, вода, топливо».

Местные жители своими силами создали пункт помощи. Делятся друг с другом водой и продуктами. Здесь также есть возможность зарядить телефон и на время подключиться к спутниковому Интернету.

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[Би Сан Лим, волонтёр]:

«У нас много добросердечных людей, которые приносят всё что могут: воду, мясо и другие продукты».

Волонтёры также сами разыскивали пожилых людей, чтобы помочь им эвакуироваться.

[Дэвид Харролд, волонтёр]:

«Здесь были пожилые люди, многие из них с болезнью Альцгеймера и деменцией. Их просто забыли. Некоторые бродили по улицам, и мы разыскали их и вызвали помощь».

Восстановление инфраструктуры займёт не менее 20 дней. Поэтому неизвестно, смогут ли жители разрушенных районов обойтись без эвакуации.

«Иэн» стал одним из самых сильных ураганов в США за последние годы. Он принёс проливные дожди, штормовой ветер и наводнения. Более двух миллионов 400 тысяч жителей Флориды остались без электричества. 77 человек погибли. Ещё четыре жертвы выявили в Северной Каролине. Материальный ущерб от стихийного бедствия оценивают в 47 миллиардов долларов.

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