На Кубу обрушился ураган «Иэн». Его мощность уже возросла до второй категории. Скорость ветра достигает 150..

Ураган «Иэн» обрушился на Кубу и движется к Флориде

На Кубу обрушился ураган «Иэн». Его мощность уже возросла до второй категории. Скорость ветра достигает 150 километров в час. Ураган находится на западе острова и постепенно движется на северо-запад.

Под ударом стихии могут оказаться прибрежные деревни. Власти эвакуируют местных жителей.

[Сулейка Роче, сотрудница администрации]:

«Приближается ураган, и мы спасаем людей. Ходим по домам и забираем стариков и детей». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы всегда уезжаем в город, поскольку здесь бывают сильные наводнения. Забираем свои вещи и отправляемся в город. Мы уже привыкли к такому».

На Кубе ожидаются сильные ветры, проливные дожди, наводнения и штормовые приливы. Ураган будет двигаться в сторону Мексиканского залива. Над его тёплыми водами он усилится до третьей или четвёртой категории. Скорость ветра может увеличиться до 225 километров в час.

После этого «Иэн» ударит по Флориде. Там люди уже запасаются едой и продуктами, а также обкладывают дома мешками с песком, чтобы защититься от наводнения.

Тампа – третий по величине город Флориды – уже сто лет не сталкивался со стихийным бедствием такой силы. Во время последнего мощного шторма здесь жили несколько сотен тысяч человек. Сейчас живёт три миллиона. Многие здания расположены в низменных районах, которые могут пострадать от штормовых приливов и наводнений.

Губернатор Флориды предупредил жителей о надвигающейся катастрофе и ввёл режим чрезвычайной ситуации. Он также задействовал 5000 военнослужащих Национальной гвардии для оказания помощи.

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