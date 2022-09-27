Ураган «Иэн» обрушился на Кубу и движется к Флориде

На Кубу обрушился ураган «Иэн». Его мощность уже возросла до второй категории. Скорость ветра достигает 150..
Дата загрузки: 2022-09-27
На Кубу обрушился ураган «Иэн». Его мощность уже возросла до второй категории. Скорость ветра достигает 150 километров в час. Ураган находится на западе острова и постепенно движется на северо-запад.
Под ударом стихии могут оказаться прибрежные деревни. Власти эвакуируют местных жителей.
[Сулейка Роче, сотрудница администрации]:
«Приближается ураган, и мы спасаем людей. Ходим по домам и забираем стариков и детей».
[житель Кубы]:
«Мы всегда уезжаем в город, поскольку здесь бывают сильные наводнения. Забираем свои вещи и отправляемся в город. Мы уже привыкли к такому».
На Кубе ожидаются сильные ветры, проливные дожди, наводнения и штормовые приливы. Ураган будет двигаться в сторону Мексиканского залива. Над его тёплыми водами он усилится до третьей или четвёртой категории. Скорость ветра может увеличиться до 225 километров в час.
После этого «Иэн» ударит по Флориде. Там люди уже запасаются едой и продуктами, а также обкладывают дома мешками с песком, чтобы защититься от наводнения.
Тампа – третий по величине город Флориды – уже сто лет не сталкивался со стихийным бедствием такой силы. Во время последнего мощного шторма здесь жили несколько сотен тысяч человек. Сейчас живёт три миллиона. Многие здания расположены в низменных районах, которые могут пострадать от штормовых приливов и наводнений.
Губернатор Флориды предупредил жителей о надвигающейся катастрофе и ввёл режим чрезвычайной ситуации. Он также задействовал 5000 военнослужащих Национальной гвардии для оказания помощи.
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