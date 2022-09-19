Тайвань восстанавливается после землетрясения

Тайвань приходит в себя после сильного землетрясения. Подземные толчки были магнитудой 6,8. Эпицентр находился в малонаселённой..
Дата загрузки: 2022-09-20
Тайвань приходит в себя после сильного землетрясения. Подземные толчки были магнитудой 6,8. Эпицентр находился в малонаселённой юго-восточной части острова. Накануне там также зафиксировали подземные толчки силой 6,4 балла.
Землетрясение ощущалось по всему острову. Пострадали несколько домов и инфраструктура.
[Хуан, учительница]:
«Некоторые родители прибежали к нам на территорию школы в целях безопасности, потому что дома было опаснее».
[Чэнь Шаошань, директор школы]:
«В классах всё попадало. Если не успеем навести порядок, придётся пока перейти на онлайн-занятия».
Пожарная служба Тайваня сообщила об одном погибшем и 146 пострадавших.
В столице Тайбэе ненадолго затряслись здания.
В городе Юйли обрушилось здание магазина. Под завалами оказалось четыре человека, всех удалось спасти.
Ещё троих спасли из машины, которая упала с повреждённого землетрясением моста. Пострадавших доставили в больницу.
А на станции Дунли на востоке Тайваня с рельсов сошли три вагона поезда. Это случилось после того, как рухнула часть навеса платформы. Пострадал один человек.
[Фэн Хуэйшэн, замглавы Тайваньских железных дорог]:
«Больше всего повреждён северный конец участка Дунли, новый мост через реку Сюгулуань и второй мост Кэчэн».
Американский Центр предупреждения о цунами в Тихом океане и Японское метеобюро выпустили предупреждение о цунами для Тайваня и японской префектуры Окинава, но позже их отозвали.
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