Тайвань восстанавливается после землетрясения

Тайвань приходит в себя после сильного землетрясения. Подземные толчки были магнитудой 6,8. Эпицентр находился в малонаселённой..

Тайвань приходит в себя после сильного землетрясения. Подземные толчки были магнитудой 6,8. Эпицентр находился в малонаселённой юго-восточной части острова. Накануне там также зафиксировали подземные толчки силой 6,4 балла.

Землетрясение ощущалось по всему острову. Пострадали несколько домов и инфраструктура.

[Хуан, учительница]:

«Некоторые родители прибежали к нам на территорию школы в целях безопасности, потому что дома было опаснее». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«В классах всё попадало. Если не успеем навести порядок, придётся пока перейти на онлайн-занятия».

Пожарная служба Тайваня сообщила об одном погибшем и 146 пострадавших.

В столице Тайбэе ненадолго затряслись здания.

В городе Юйли обрушилось здание магазина. Под завалами оказалось четыре человека, всех удалось спасти.

Ещё троих спасли из машины, которая упала с повреждённого землетрясением моста. Пострадавших доставили в больницу.

А на станции Дунли на востоке Тайваня с рельсов сошли три вагона поезда. Это случилось после того, как рухнула часть навеса платформы. Пострадал один человек.

[Фэн Хуэйшэн, замглавы Тайваньских железных дорог]:

«Больше всего повреждён северный конец участка Дунли, новый мост через реку Сюгулуань и второй мост Кэчэн».

Американский Центр предупреждения о цунами в Тихом океане и Японское метеобюро выпустили предупреждение о цунами для Тайваня и японской префектуры Окинава, но позже их отозвали.

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