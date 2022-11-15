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Наводнения оставили Южный Судан без еды

Наводнения оставили Южный Судан без еды

Жительница Южного Судана Маджок осматривает, что осталось от её урожая после наводнения. [Наяденг Маджок, жительница Южного..

Дата загрузки: 2022-11-15

Наводнения оставили Южный Судан без еды

Жительница Южного Судана Маджок осматривает, что осталось от её урожая после наводнения.

[Наяденг Маджок, жительница Южного Судана]:
«Вся наша еда испорчена. Это мои посевы сорго. Наводнения приносят голод, потому что забирают всю нашу еду. Если у нас нет еды, как нам выжить?»

Хотя Маджок возвела вокруг своего дома и участка дамбу, наводнение было слишком сильным. Помимо урожая, она также лишилась 30 коз.

И Маджок не одинока.

Южный Судан четвёртый год подряд терзают наводнения.

Это одна из стран мира, где быстрее всего теплеет климат.

По данным Всемирной продовольственной программы, с 2019 года площадь водно-болотных угодий Южного Судана увеличились в три раза. Теперь это 15% территории страны.

[Адейинка Бажело, замдиректора филиала ВПП]:
«Более миллиона людей в Южном Судане пострадали от сильного наводнения. Площадь поверхности земли, постоянно погруженной под воду, утроилась. И без того ужасная ситуация с продовольственной безопасностью усугубилась, в результате чего 2,9 миллиона человек оказались под угрозой голодной смерти».

Некоторые регионы страны также пострадали от засухи.

Ранее в этом месяце в отчёте ООН говорилось, что с острой нехваткой продовольствия в следующем году могут столкнуться две трети населения Южного Судана.

Всемирная продовольственная программа запустила проекты, в рамках которых местных фермеров научат выращивать засухоустойчивые культуры.

Но в организации говорят, что этого мало.

[Адейинка Бажело, замдиректора филиала ВПП]:
«Сейчас жизненно важно, чтобы международное сообщество объединилось и поддержало жителей Южного Судана в повышении устойчивости к серьёзным климатическим потрясениям. Чтобы в будущем им не угрожал голод».

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