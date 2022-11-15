Наводнения оставили Южный Судан без еды

Жительница Южного Судана Маджок осматривает, что осталось от её урожая после наводнения. [Наяденг Маджок, жительница Южного..
Дата загрузки: 2022-11-15
Жительница Южного Судана Маджок осматривает, что осталось от её урожая после наводнения.
[Наяденг Маджок, жительница Южного Судана]:
«Вся наша еда испорчена. Это мои посевы сорго. Наводнения приносят голод, потому что забирают всю нашу еду. Если у нас нет еды, как нам выжить?»
Хотя Маджок возвела вокруг своего дома и участка дамбу, наводнение было слишком сильным. Помимо урожая, она также лишилась 30 коз.
И Маджок не одинока.
Южный Судан четвёртый год подряд терзают наводнения.
Это одна из стран мира, где быстрее всего теплеет климат.
По данным Всемирной продовольственной программы, с 2019 года площадь водно-болотных угодий Южного Судана увеличились в три раза. Теперь это 15% территории страны.
[Адейинка Бажело, замдиректора филиала ВПП]:
«Более миллиона людей в Южном Судане пострадали от сильного наводнения. Площадь поверхности земли, постоянно погруженной под воду, утроилась. И без того ужасная ситуация с продовольственной безопасностью усугубилась, в результате чего 2,9 миллиона человек оказались под угрозой голодной смерти».
Некоторые регионы страны также пострадали от засухи.
Ранее в этом месяце в отчёте ООН говорилось, что с острой нехваткой продовольствия в следующем году могут столкнуться две трети населения Южного Судана.
Всемирная продовольственная программа запустила проекты, в рамках которых местных фермеров научат выращивать засухоустойчивые культуры.
Но в организации говорят, что этого мало.
[Адейинка Бажело, замдиректора филиала ВПП]:
«Сейчас жизненно важно, чтобы международное сообщество объединилось и поддержало жителей Южного Судана в повышении устойчивости к серьёзным климатическим потрясениям. Чтобы в будущем им не угрожал голод».
Короткая ссылка на эту страницу: