Ураган «Николь» обрушился на побережье Флориды

Ураган «Николь» обрушился на восточное побережье Флориды проливным дождём и сильным ветром. Позже он ослаб до..

Ураган «Николь» обрушился на восточное побережье Флориды проливным дождём и сильным ветром. Позже он ослаб до тропического шторма.

Около 345 000 домов и предприятий остались без электричества в четверг утром после того, как шторм обрушился на берег к югу от пляжа Веро.

В 45 из 67 округов Флориды объявили чрезвычайное положение. Приостановили работу некоторые аэропорты, тематические парки, школы, колледжи и университеты.

Штат всё ещё не оправился от урагана «Иэн» – катастрофического шторма 4-й категории, который обрушился на побережье Мексиканского залива 28 сентября.

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Хотя «Николь» был слабее, он всё же представлял огромную угрозу, особенно для построек и прибрежных фундаментов, ослабленных «Иэном».

Ураганы в ноябре здесь бывают редко.

[Боб Бёр, местный житель]:

«Думаю, в последний раз в ноябре ураган был здесь, наверное, в 2000. Этот был относительно мягкий. Просто сильный ветер и много дождя. Разрушений не видел. Даже доки, похоже, неплохо сохранились». [Чейз Брейсли, местный житель]:

«Это было страшно, потому что мы слышали сплошные «бах, бах». А потом мы увидели молнию, свет погас, а затем снова загорелся».

Большинство из 22 миллионов жителей Флориды в четверг оставались дома. Впрочем, в некоторых районах выпустили распоряжения об эвакуации. Остальных людей призвали оставаться в помещении даже после того, как самый сильный ветер стих.

По мере ослабления «Николь» начал двигаться на север через штаты Джорджия и Южная Каролина.

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