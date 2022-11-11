Ураган «Николь» обрушился на побережье Флориды

Ураган «Николь» обрушился на восточное побережье Флориды проливным дождём и сильным ветром. Позже он ослаб до..
Дата загрузки: 2022-11-11
Около 345 000 домов и предприятий остались без электричества в четверг утром после того, как шторм обрушился на берег к югу от пляжа Веро.
В 45 из 67 округов Флориды объявили чрезвычайное положение. Приостановили работу некоторые аэропорты, тематические парки, школы, колледжи и университеты.
Штат всё ещё не оправился от урагана «Иэн» – катастрофического шторма 4-й категории, который обрушился на побережье Мексиканского залива 28 сентября.
Хотя «Николь» был слабее, он всё же представлял огромную угрозу, особенно для построек и прибрежных фундаментов, ослабленных «Иэном».
Ураганы в ноябре здесь бывают редко.
[Боб Бёр, местный житель]:
«Думаю, в последний раз в ноябре ураган был здесь, наверное, в 2000. Этот был относительно мягкий. Просто сильный ветер и много дождя. Разрушений не видел. Даже доки, похоже, неплохо сохранились».
[Чейз Брейсли, местный житель]:
«Это было страшно, потому что мы слышали сплошные «бах, бах». А потом мы увидели молнию, свет погас, а затем снова загорелся».
Большинство из 22 миллионов жителей Флориды в четверг оставались дома. Впрочем, в некоторых районах выпустили распоряжения об эвакуации. Остальных людей призвали оставаться в помещении даже после того, как самый сильный ветер стих.
По мере ослабления «Николь» начал двигаться на север через штаты Джорджия и Южная Каролина.
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