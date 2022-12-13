Как диким лошадям Австралии находят новый дом

У пастуха Пола Джонстона главное увлечение в жизни – лошади. Но не простые, а дикие, которых..

[Пол Джонстон, пастух]:

«Как только завоёвываешь их доверие, они отдают его на 110-120%».

У пастуха Пола Джонстона главное увлечение в жизни – лошади. Но не простые, а дикие, которых в Австралии называют брамби.

Когда австралиец узнал, что в Национальном парке Косцюшко диким лошадям нужен новый дом, он решил помочь. Мужчина создал организацию спасения.

[Пол Джонстон, основатель организации]:

«Мы, наверное, самая большая организация в Австралии по переселению брамби». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«После этого со мной начали связываться со всей страны и говорить, что готовы принять брамби».

Иногда брамби называют вредителями и угрозой для экосистем. Их разведение вызывает в Австралии горячие споры. Однако в организации пытаются изменить отношение к этим животным.

[Морин Левин, сотрудница организации]:

«Эти кобылы всего несколько недель назад вышли из дикой природы, и через несколько часов после рождения жеребят они позволяют вам их гладить и трогать. Жеребята подходят, карабкаются на тебя и тычутся в лицо». [Пол Джонстон, основатель организации]:

«Они очень непредсказуемые. Будешь в загоне с ними что-то делать, а они просто сделают что-то совершенно неожиданное».

Эти энтузиасты даже вдохновили другую организацию создать телешоу о брамби. Его участники пытаются приручить этих лошадей, чтобы на них покататься.

[Роб Стюарт, участник шоу]:

«Это природный ресурс. Если у людей есть время и возможножности, чтобы вложить свои силы и приручить этих лошадей, то это стоит делать».

За два года работы центр спасения нашёл новый дом более чем для 300 брамби.

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