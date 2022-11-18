16 черепашат, плавающих в двух пластиковых контейнерах в зоопарке Род-Айленда, ещё недавно были в руках контрабандиста...

Черепахи всё чаще попадают в руки браконьеров

[Гарольд Гиз, детектив экологической полиции]:

«Наш стажёр наткнулся на объявление о продаже нескольких черепах. Начали расспрашивать человека, который разместил объявление. Оказалось, что это аборигенный вид».

16 черепашат, плавающих в двух пластиковых контейнерах в зоопарке Род-Айленда, ещё недавно были в руках контрабандиста. Это восточные мускусные черепахи.

Эти черепахи вырастают примерно до 13 сантиметров и живут десятки лет.

Полиция арестовала продавца в сентябре, договорившись с ним о покупке. В итоге нарушитель заплатил 1600 долларов штрафа за хранение пресмыкающихся без разрешения.

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Пресноводные черепахи – среди самых продаваемых видов животных в мире. Часто их распространяют незаконно. Обычно они становятся домашними питомцами. Но также их едят и используют в традиционной медицине. Кроме того, популярностью пользуются красочные панцири некоторых видов черепах, которые могут стоить тысячи долларов.

Кроме того, на популяции влияют изменение климата, сокращение ареала и хищники.

[Лу Перротти, сотрудник зоопарка]:

«Мы наблюдаем всплеск браконьерства черепах. Тысячи черепах ежегодно покидают Соединённые Штаты. Популяции черепах не могут выдержать такого удара, когда из дикой природы вывозится такое большое количество животных».

Исследования показывают, что чуть более половины из 360 видов черепах на планете находятся под угрозой исчезновения.

Именно поэтому тему подняли на заседании СИТЕС – органа ООН, принявшего Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Там участники впервые предложили внести в список 42 вида черепах, в том числе мускусных и лесных.

И хотя многие из них пока широко распространены, но торговцам потребуется разрешение на их международную продажу.

Предложение также ужесточит правила для 13 других видов черепах, уже включённых в список охраняемых. Их коммерческая продажа будет либо ограничена, либо запрещена.

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