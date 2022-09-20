Найти древнюю мозаику византийской эпохи у себя на огороде. Такая удача выпадает не каждому. Но именно..

Фермер из Газы раскопал мозаику византийской эпохи у себя во дворе

Найти древнюю мозаику византийской эпохи у себя на огороде. Такая удача выпадает не каждому. Но именно так повезло палестинскому фермеру в Газе. По оценкам специалистов, мозаике 1300-1500 лет. Салман аль-Набахин сделал открытие полгода назад.

Всё началось с того, что он решил посадить деревья у себя во дворе. Саженцы приживались плохо. Фермер и его сын решили проверить почву и стали копать глубокую яму. Так обнаружили часть мозаичного пола.

[Салман аль-Набахин, житель Газы]:

«Вместе с племянником мы поискали информацию в Интернете. Так узнали, что это мозаика времён византийского правления».

Изучать мозаику будут международные эксперты и французские учёные.

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[Салман аль-Набахин, житель Газы]:

«Я считаю, что эта мозаика дороже любых сокровищ. Это палестинское наследие».

За последние годы в Газе сделали несколько археологических открытий. Однако в стране не хватает денег и мало специалистов. Власти опираются на помощь международных фондов, которые организуют раскопки и консервацию древних памятников.

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