fb pixel
Телеканал NTD

Почему собаку и забор часто фотографируют в Дании

Почему собаку и забор часто фотографируют в Дании
Почему собаку и забор часто фотографируют в Дании

У датчанки Ранвейг Бьорклид Левинсен собака и щенок Богарт очень любят смотреть на прохожих из-за забора. Собака порой перепрыгивала через забор на оживлённую улицу. Хозяева беспокоились о её безопасности.

Ранвейг рассказала, что муж сделал забор повыше, поэтому питомцы не могли наблюдать за людьми, как раньше. «Но они очень любопытны и хотели знать, что происходит на улице», – рассказала хозяйка собак.

Тогда муж женщины проделал в заборе два отверстия, чтобы питомцы могли просунуть головы. Собакам идея понравилась. Потом хозяева решили нарисовать рисунки вокруг отверстий, чтобы повеселить прохожих. «Знаете, это как в парках развлечений, можно сделать такие смешные фото», – пояснила хозяйка собак.

Дочь Левинсенов нарисовала над одним отверстием шутовской колпак, а над другим –корону.

Рядом с домом всегда проходит много людей. Каждый день Богарт за ними наблюдает. Многие приезжают специально сфотографировать пса и забор.

В соцсетях пост о собаках набрал множество просмотров, и Богарт стал интернет-звездой.

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...