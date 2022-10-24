Автобус врезался в грузовик: смертоносное ДТП в Индии

Смертоносное ДТП в центральной Индии. В штате Мадхья-Прадеш пассажирский автобус врезался в грузовик. [очевидец
Дата загрузки: 2022-10-24
Смертоносное ДТП в центральной Индии. В штате Мадхья-Прадеш пассажирский автобус врезался в грузовик.
[очевидец]:
«Это было ужасное ДТП, никогда такого не видел. Внутри застряли 14-15 человек, они кричали от боли».
[Манодж Пушп, должностное лицо района Рева]:
«В этом ДТП погибли люди. Тела 14 жертв доставлены в больницу Теонтара, и один погибший здесь. Их личности устанавливают».
В автобусе было около 100 человек. Люди ехали из южного города Хайдарабад в северный Горакхпур. ДТП произошло в районе полуночи. В целом сообщается о 15 погибших. Ещё не менее 40 человек получили телесные повреждения.
[пострадавший в ДТП]:
«Мы поужинали и потом поехали. Доехали до границы, и вдруг водитель сказал, что у него отказали тормоза. Потом автобус врезался, и мы все попадали».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принёс свои соболезнования и пообешал выплатить родственникам погибших по 200 000 рупий ( это около 2,5 тысяч долларов), а пострадавшим – по 50 000 рупий.
Напомним, дороги в Индии по статистике считаются самыми смертоносными в мире. Причин много – от плохого состояния покрытия до неподготовленных водителей и неисправных авто.
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