Автобус врезался в грузовик: смертоносное ДТП в Индии

Смертоносное ДТП в центральной Индии. В штате Мадхья-Прадеш пассажирский автобус врезался в грузовик. [очевидец

Смертоносное ДТП в центральной Индии. В штате Мадхья-Прадеш пассажирский автобус врезался в грузовик.

[очевидец]:

«Это было ужасное ДТП, никогда такого не видел. Внутри застряли 14-15 человек, они кричали от боли». [Манодж Пушп, должностное лицо района Рева]:

«В этом ДТП погибли люди. Тела 14 жертв доставлены в больницу Теонтара, и один погибший здесь. Их личности устанавливают».

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В автобусе было около 100 человек. Люди ехали из южного города Хайдарабад в северный Горакхпур. ДТП произошло в районе полуночи. В целом сообщается о 15 погибших. Ещё не менее 40 человек получили телесные повреждения.

[пострадавший в ДТП]:

«Мы поужинали и потом поехали. Доехали до границы, и вдруг водитель сказал, что у него отказали тормоза. Потом автобус врезался, и мы все попадали».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принёс свои соболезнования и пообешал выплатить родственникам погибших по 200 000 рупий ( это около 2,5 тысяч долларов), а пострадавшим – по 50 000 рупий.

Напомним, дороги в Индии по статистике считаются самыми смертоносными в мире. Причин много – от плохого состояния покрытия до неподготовленных водителей и неисправных авто.

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