Собаки нашли укрытие под зонтом полицейского

Проливные дожди затопили улицы Калькутты. Но индийский полицейский Тарун Кумар Мандал под зонтом продолжал регулировать движение на перекрёстке. Неожиданно к нему подошли две бездомные собаки.



Они устроились возле полицейского под зонтом, который при этом продолжал работать. Случайный прохожий сделал фото и разместил в соцсетях.

Пристроить в семью бездомных собак проблематично из-за менталитета индийцев. В Индии собак считают грязными животными и если заводят, то в основном породистых. Сейчас в стране запущена программа по стерилизации бездомных собак.