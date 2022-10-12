fb pixel
Телеканал NTD

Собаки нашли укрытие под зонтом полицейского

Собаки нашли укрытие под зонтом полицейского
Собаки нашли укрытие под зонтом полицейского

Проливные дожди затопили улицы Калькутты. Но индийский полицейский Тарун Кумар Мандал под зонтом продолжал регулировать движение на перекрёстке. Неожиданно к нему подошли две бездомные собаки.

Они устроились возле полицейского под зонтом, который при этом продолжал работать. Случайный прохожий сделал фото и разместил в соцсетях.

Пристроить в семью бездомных собак проблематично из-за менталитета индийцев. В Индии собак считают грязными животными и если заводят, то в основном породистых. Сейчас в стране запущена программа по стерилизации бездомных собак.

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...