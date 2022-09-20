Протащить самолёт: экстремальные соревнования провели в США

Экстремальное развлечение выбрали для себя сто команд в американском штате Вирджиния. Участники соревнований взялись за то,..
Дата загрузки: 2022-09-21
Экстремальное развлечение выбрали для себя сто команд в американском штате Вирджиния. Участники соревнований взялись за то, чтобы протащить самолёт весом 82 тонны.
В каждой команде – 25 человек. Отбуксировать самолёт нужно на расстояние 3,6 метра. Для состязаний подготовили Airbus A320 и Boeing 757.
Соревнования благотворительные. Собранные средства пойдут на проведение Специальной Олимпиады для детей и взрослых с инвалидностью.
[участница соревнований]:
«Я в первый раз делаю такое дело для Специальной Олимпиады, поэтому очень взволнована. Я пригласила нескольких друзей нас поддержать».
Проект называется «Самолёт Даллеса». Соревнования проходят с 92-го года. За 30 лет на благотворительность собрали более трёх миллионов долларов. Подобные состязания теперь проводят и в других городах США.
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