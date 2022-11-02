Как восковые черви разлагают пластик: учёные дали ответ

Эти маленькие черви могут стать ключом к борьбе с пластиковым загрязнением. Ещё в 2017 году испанский..

Эти маленькие черви могут стать ключом к борьбе с пластиковым загрязнением. Ещё в 2017 году испанский исследователь Федерика Бертоккини обнаружила, что личинки восковой моли с удовольствием жуют пластик.

Открытие сделала случайно. Будучи пчеловодом-любителем, она нашла гусениц в одном из ульев, положила их в полиэтиленовый пакет и забыла о нём. Позже обнаружила, что личинки начали делать в пластике отверстия.

Некоторые насекомые, бактерии и микроорганизмы могут разлагать устойчивые виды пластика. Однако Бертоккини и её коллеги обнаружили, что личинки этой моли могут переварить его всего за несколько часов.

На исследование ушло пять лет. Теперь учёные выяснили, как личинки это делают.

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[Федерика Бертоккини, исследовательница]:

«Мы обнаружили в слюне гусеницы два фермента, которые могут окислять и расщеплять полиэтилен, образуя более мелкие молекулы».

Чтобы разложить пластик, нужно начать процесс окисления. В природе он обычно занимает годы.

Бертоккини говорит, что слюна личинок ускоряет этот процесс.

[Федерика Бертоккини, исследовательница]:

«Ферменты делают именно это – окисление. Процесс происходит в течение нескольких часов после воздействия. Это делает ферменты привлекательными для возможного будущего применения».

За последние 30 лет потребление пластика увеличилось в четыре раза. При этом перерабатывают только 9% пластиковых отходов. Более того, перерабатывающая промышленность использует механические процессы, а не химические.

[Эстер Лопес, эколог]:

«Химическая переработка требует тепла, катализаторов, она сложнее. А механическая переработка заключается в измельчении пластика, его промывке, гранулировании и подаче в эструдер, где полимер плавят. Затем его можно использовать повторно».

Отходы также можно сжигать. Однако это наносит огромный вред окружающей среде.

Теперь испанские учёные надеются, что смогут изучить процесс разложения пластика восковыми червями досконально. Это позволит запустить его в промышленных масштабах.

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