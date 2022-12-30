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Вспоминая путешествие на лодке с беженцами через Индийский океан

Вспоминая путешествие на лодке с беженцами через Индийский океан

Плача от радости, беженка из племени рохинджа Фатима бин Исмаил звонит семье по видеосвязи. Она хочет..

Дата загрузки: 2022-12-30

Вспоминая путешествие на лодке с беженцами через Индийский океан
Плача от радости, беженка из племени рохинджа Фатима бин Исмаил звонит семье по видеосвязи. Она хочет сообщить им, что наконец в безопасности.

19-летняя девушка только что завершила опасное 40-дневное путешествие из Бангладеш в Индонезию на старой дырявой лодке.

За последние дни сотни беженцев прибыли в эту страну, спасаясь от бедности и преследований.

Фатима вспоминает, что во время путешествия погибло 20 человек. Кто-то прыгал в воду, боясь, что лодка пойдёт ко дну, кто-то не выдержал голода.

[Фатима бин Исмаил, беженка из Бангладеш]:
«Через несколько дней люди начали прыгать в море. Какие-то пятеро мужчин хотели найти поблизости другие лодки, мы не знаем, куда они поплыли. Затем через несколько дней пятеро мужчин прыгнули, потому что не могли справиться с голодом. Затем, через 12 дней, в лодку начала поступать вода, и всё больше людей прыгало, опасаясь, что лодка утонет в океане. То тут, то там в воде плавали тела. Мы ничего не могли сделать».

Рохинджа – мусульмане из преимущественно буддийской Мьянмы. После военных действий в стране в 2017 году около 800 000 человек были вынуждены бежать в Бангладеш. Однако там условия в лагерях для беженцев – крайне сложные.

С 2021 года рохинджа стали массово бежать и оттуда. Теперь многие из них пытаются добраться до стран с мусульманским большинством, таких как Индонезия или Малайзия.

Впрочем, не всем так повезло, как Фатиме. По прогнозам ООН, 2022 год может стать одним из самых смертоносных в море для рохинджа почти за десятилетие.
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