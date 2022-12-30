Вспоминая путешествие на лодке с беженцами через Индийский океан

Плача от радости, беженка из племени рохинджа Фатима бин Исмаил звонит семье по видеосвязи. Она хочет..

Плача от радости, беженка из племени рохинджа Фатима бин Исмаил звонит семье по видеосвязи. Она хочет сообщить им, что наконец в безопасности.

19-летняя девушка только что завершила опасное 40-дневное путешествие из Бангладеш в Индонезию на старой дырявой лодке.

За последние дни сотни беженцев прибыли в эту страну, спасаясь от бедности и преследований.

Фатима вспоминает, что во время путешествия погибло 20 человек. Кто-то прыгал в воду, боясь, что лодка пойдёт ко дну, кто-то не выдержал голода.

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[Фатима бин Исмаил, беженка из Бангладеш]:

«Через несколько дней люди начали прыгать в море. Какие-то пятеро мужчин хотели найти поблизости другие лодки, мы не знаем, куда они поплыли. Затем через несколько дней пятеро мужчин прыгнули, потому что не могли справиться с голодом. Затем, через 12 дней, в лодку начала поступать вода, и всё больше людей прыгало, опасаясь, что лодка утонет в океане. То тут, то там в воде плавали тела. Мы ничего не могли сделать».

Рохинджа – мусульмане из преимущественно буддийской Мьянмы. После военных действий в стране в 2017 году около 800 000 человек были вынуждены бежать в Бангладеш. Однако там условия в лагерях для беженцев – крайне сложные.

С 2021 года рохинджа стали массово бежать и оттуда. Теперь многие из них пытаются добраться до стран с мусульманским большинством, таких как Индонезия или Малайзия.

Впрочем, не всем так повезло, как Фатиме. По прогнозам ООН, 2022 год может стать одним из самых смертоносных в море для рохинджа почти за десятилетие.

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