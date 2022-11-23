Токсичные вещества из дождевой воды извлекают на заводе в Австралии

Вырастить зеленую траву на токсичной воде. Это может показаться нереальным. Но в Австралии нашли способ это..
Дата загрузки: 2022-11-23
[Дейв Лейнстер, менеджер проекта]:
«Всю очищенную воду повторно используют, орошая траву на месте».
В Северной территории Австралии придумали способ, как удалять опасные химикаты из дождевой и речной воды. В частности фторсодержащие поверхностно-активные вещества, известные как PFAS.
Высокий уровень их содержания обнаружили в нескольких местных реках.
[Джим Хантер, глава Water and Carbon Group]:
«Эта очистная установка – первая в Австралии, где удаляют фторсодержащие вещества».
На заводе из воды извлекают химикаты и тяжёлые металлы. Они с дождевой водой попадают в реки со свалок.
Система потребляет минимальное количество энергии и не требует использования химикатов или расходных материалов.
Технология сочетает в себе многоступенчатое фракционирование пены и закрытую систему солнечной дистилляции.
[Кон Вацкалис, лорд-мэр Дарвина]:
«Дождь проходит через мусор и собирает всю грязь на дне мусорной свалки. И что потом с этим делать? Если это попадает в окружающую среду, то нас ждёт катастрофа. Всё уничтожится».
На очистной завод потратили около 13 миллионов долларов. Местные власти называют проект успешным и говорят, что в перспективе его расширят на всю территорию Австралии.
А здесь благодаря очищенной воде уже растёт зелёная трава.
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