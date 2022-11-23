Вырастить зеленую траву на токсичной воде. Это может показаться нереальным. Но в Австралии нашли способ это..

Токсичные вещества из дождевой воды извлекают на заводе в Австралии

[Дейв Лейнстер, менеджер проекта]:

«Всю очищенную воду повторно используют, орошая траву на месте».

Вырастить зеленую траву на токсичной воде. Это может показаться нереальным. Но в Австралии нашли способ это сделать.

В Северной территории Австралии придумали способ, как удалять опасные химикаты из дождевой и речной воды. В частности фторсодержащие поверхностно-активные вещества, известные как PFAS.

Высокий уровень их содержания обнаружили в нескольких местных реках.

[Джим Хантер, глава Water and Carbon Group]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На заводе из воды извлекают химикаты и тяжёлые металлы. Они с дождевой водой попадают в реки со свалок.

Система потребляет минимальное количество энергии и не требует использования химикатов или расходных материалов.

Технология сочетает в себе многоступенчатое фракционирование пены и закрытую систему солнечной дистилляции.

[Кон Вацкалис, лорд-мэр Дарвина]:

«Дождь проходит через мусор и собирает всю грязь на дне мусорной свалки. И что потом с этим делать? Если это попадает в окружающую среду, то нас ждёт катастрофа. Всё уничтожится».

На очистной завод потратили около 13 миллионов долларов. Местные власти называют проект успешным и говорят, что в перспективе его расширят на всю территорию Австралии.

А здесь благодаря очищенной воде уже растёт зелёная трава.

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