Жители деревень ждут помощи после землетрясения в Мексике

В отдалённых посёлках мексиканского штата Мичоакан жители ждут помощи. Её пока не могут доставить из-за заваленных..

В отдалённых посёлках мексиканского штата Мичоакан жители ждут помощи. Её пока не могут доставить из-за заваленных дорог. В понедельник в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 7,6.

[местная жительница]:

«Мы ждём, чтобы чиновники приехали и посмотрели на ситуацию здесь, потому что они смотрят только на большие города, а сюда никто не приезжает. Когда я сюда приехала, мой отец был совсем один – рядом не было вообще никого». [местный житель]:

«Они обещают следить за обстановкой и помогать нам. Сейчас самое главное – расчистить дороги, чтобы грузовики могли проехать и обеспечить поддержку пострадавшим домам, школам и убежищам».

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Эпицентр подземных толчков был на западе Мексики, очаг залегал сравнительно неглубоко – на глубине 15 километров. Больше всего повреждений – в штатах Колима и Мичоакан.

По данным властей, два человека погибли, десять пострадали. Повреждено более 200 домов.

Для Мексики это уже третье землетрясение, которое произошло в дату 19 сентября. Предыдущие два были в 1985 и 2017 годах. Тогда жертв было значительно больше.

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