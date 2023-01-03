Калифорнию затопило после ливней, принесённых «атмосферной рекой»

Размытые дороги, оползни и вышедшие из берегов реки. Северная Калифорния пострадала от сильного наводнения. Оно вызвано..

Размытые дороги, оползни и вышедшие из берегов реки. Северная Калифорния пострадала от сильного наводнения. Оно вызвано погодным феноменом, известным как «атмосферная река». Это длинная и узкая полоса водяного пара, которая формируется над океаном и плывёт по небу.

«Атмосферная река» принесла на север Калифорнии проливные дожди. В канун Нового года в центре Сан-Франциско выпало почти 14 сантиметров осадков, что побило рекорд 94-го года.

Потоки воды разрушали дороги, смывая автомобили. В сельской местности недалеко от Сакраменто прорвало дамбу. Людям приказали эвакуироваться. Минимум один человек погиб. Его нашли в затопленном автомобиле. В этом районе также временно отключилось электричество, оставив без света 150 тысяч жителей.

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Сейчас наводнение в Северной Калифорнии отступает. Люди разыскивают свои автомобили.

Дэвид Оливерас ехал домой 1 января, не зная о масштабах бедствия.

[Дэвид Оливерас, житель Калифорнии]:

«Наш пикап вдруг потерял сцепление с дорогой и поплыл. К счастью, он сел на мель. Не знаю, что там было внизу, но это позволило остаться нам над водой. Мы часа два сидели на крыше машины, а потом нас спасли».

Между тем Национальная метеорологическая служба США предупреждает о новых сильных дождях на этой неделе.

Термин «атмосферная река» ввели в начале 90-х годов учёные Массачусетского технологического университета. Обычно эти потоки водяного пара растягиваются на несколько тысяч километров в длину и несколько сотен километров в ширину. Они могут нести в себе больше воды, чем крупнейшая река Земли – Амазонка.

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