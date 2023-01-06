«Атмосферная река» продолжает наполнять бассейн Рашен-Ривер

Калифорнию продолжают затапливать небывалые ливни. Уровень воды в Рашен-Ривер, второй по длине в области залива Сан-Франциско,..

Калифорнию продолжают затапливать небывалые ливни. Уровень воды в Рашен-Ривер, второй по длине в области залива Сан-Франциско, поднялся до критической отметки. Местные жители уже запасаются бензином.

В округе Сонома людей призвали эвакуироваться из домов, поскольку ожидается, что там Рашен-Ривер скоро выйдет из берегов, вызвав масштабное наводнение.

При этом Сонома, что к северу от Сан-Франциско, – это винный центр Калифорнии, привлекающий немало туристов.

Это погодное явление называют «атмосферной рекой». Оно несёт плотные массивы влаги из океана. Сильные ливни и ураганный ветер уже вызвали внезапные наводнения и оползни. В результате погиб один ребёнок, десятки тысяч людей остались без света.

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Как показывают прогнозы, ливни продолжатся над большей частью Калифорнии. Кое-где осадков будет выпадать до 2,5 сантиметров в час.

Также Национальная метеорологическая служба предупреждает об опасных штормовых порывах.

По словам учёных, по мере изменения климата такие «атмосферные реки» станут масштабнее и разрушительнее.

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