Почему киты выбрасываются на берег: новые образцы помогут найти ответ

[Дэвид Хокинг, зоолог]:

«Это клюворылый кит Эндрюса. Вы можете видеть, что у него сформировался действительно большой зуб».

В хранилище музея австралийского города Хобарт полки заполнены морскими образцами.

Это настоящий рай для исследователей морской жизни. В холодильниках хранят свежие образцы.

[Дэвид Хокинг, зоолог]:

«Более тёмный чёрный слой – это кожа, а затем белое вещество под ним – это слой жира».

Эти образцы взяли у гринд, которые в сентябре выбросились на западное побережье Тасмании. В общей сложности их было более 200.

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Это событие снова привлекло внимание учёных к давней загадке: почему морские млекопитающие выбрасываются на сушу.

[Дэвид Хокинг, зоолог]:

«Как только это произошло, нам стали звонить исследователи со всего мира. Они спрашивали, можем ли мы собрать больше данных, а также выделить какие-то особые моменты».

Теперь образцы будут храниться в государственной коллекции музея.

[Мэри-Энн Ли, морской эколог]:

«Эти животные обитают далеко, на глубине. Мы так мало о них знаем».

Инцидент в Тасмании можно назвать трагическим. Но с другой стороны он позволил людям подробнее изучить чёрных дельфинов.

[Дэвид Хокинг, зоолог]:

«Среди образцов, которые мы собрали, есть мозг одного из животных. Мы передадим его исследователям в США, которые интересуются, может ли одной из причин выбросов на берег быть какая-то травма или повреждение мозга».

Исследователи надеются собрать больше данных, чтобы попробовать остановить подобные инциденты в будущем.

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