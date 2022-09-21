Футбольная лихорадка: аргентинцы массово скупают наклейки с изображением футболистов

Детей Аргентины и их родителей захватила новая лихорадка. И это не коронавирус. С утра до вечера..

Детей Аргентины и их родителей захватила новая лихорадка. И это не коронавирус. С утра до вечера они обходят магазины в поисках наклеек с изображением футболистов.

На родине Диего Марадоны и Лионеля Месси очень увлекаются футболом. А в преддверии Чемпионата мира, который в ноябре стартует в Катаре, все сходят с ума по альбомам, в которые нужно вклеивать лица звёзд футбола.

На магазинах уже повсюду висят объявления, что ни альбомов, ни наклеек в наличии нет. А в интернете множатся мемы на эту тему. В стране даже появилось мобильное приложение, которое позволяет отследить места, где дефицитные товары появляются в продаже.

[Эхекиель Клавери, журналист]:

«Наклеек не хватает. Их нигде нет. Я везде ищу, но не могу купить. А дома дети постоянно спрашивают: «Папа, ты купил наклейки?» Но их нет».

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Производитель альбомов – итальянская компания Panini. Её представители отмечают, что в этом году спрос наблюдается не только среди детей, но и среди многих взрослых.

[Марселон Васкес, владелец киоска]:

«Отчаявшиеся мамы приходят с детьми и спрашивают: «Пожалуйста, скажите, что у вас есть наклейки». Я отвечаю, что нет. Недавно одна мама сказала: «Знаете, что делает мой сын? Он сам рисует картинки. Он рисует Месси, чтобы сказать, что у него есть эта наклейка»».

Команда Аргентины отправится в Катар на Чемпионат мира вместе со сборными Бразилии, Уругвая, Эквадора, Мексики, Коста-Рики и других из региона.

Национальная команда на подъёме после победы в Кубке Америки в прошлом году. А 35-летний Месси, вероятно, сыграет в своём последнем Чемпионате мира. Это вызывает ещё больший интерес.

[Лукас Перроне, житель Буэнос-Айреса]:

«Если заполнишь весь альбом, это немало. Редко бывает, что сам всё покупаешь. Часто наклейки дарят бабушки или тёти. В итоге это получается коллективная работа. А если Аргентина победит, то ценность журнала становится ещё больше».

Обычно пять наклеек продают по цене примерно в один доллар. Но сейчас цена намного выше. Особенно за изображения самых знаменитых футболистов, таких как Месси.

А чтобы закончить альбом из 600 наклеек, может потребоваться до 150 долларов.

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