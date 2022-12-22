Французы массово скупают газовые горелки, фонари и аккумуляторы

В этом спортивном парижском магазине в последние недели резко вырос спрос на газовые горелки, портативные лампы..

В этом спортивном парижском магазине в последние недели резко вырос спрос на газовые горелки, портативные лампы и налобные фонари, которые обычно берут в походы.

Но дело совсем не в том, что французы массово уезжают на природу. Просто перед угрозой возможных отключений света этой зимой люди решили запастись источниками энергии.

Продавцы говорят, что покупки делают на суммы от 20 евро до 20 тысяч.

[Бастьен Крузильяк, менеджер магазина]:

«Мы заметили новую клиентуру в Париже, которая очень обеспокоена тем, что может остаться без электричества».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Так, продажи фонарей и походных горелок в этом месяце выросли в десять раз.

[покупатель]:

«Я провёл инвентаризацию нашего снаряжения для горного кемпинга и обнаружил, что нам нужна лампа на случай, если произойдёт сбой».

Вероятность отключений света также подстегнула продажи электрических генераторов. В этой компании говорят, что большая часть их товаров уже продана крупным розничным сетям, домам престарелых, медицинским клиникам и госучреждениям.

[Арман Алексаньян, директор 2AST]:

«Наш склад практически пуст. Осталось только около 180 генераторов, которые проданы и ждут доставки клиентам».

В этот супермаркет на северо-западе Франции недавно доставили заказанный в августе генератор стоимостью 20 тысяч евро.

Управляющий магазином говорит, что в случае отключения электроэнергии потери от порчи свежих и замороженных продуктов составят до 45 тысяч евро. Так что покупка генератора оправдана.

Недавнее резкое похолодание усилило нагрузку на энергосистему страны, которая и так страдала из-за рекордного количества отключений атомных реакторов и перебоев с поставками российского газа.

До этой зимы Франция была экспортёром электроэнергии европейским соседям. Однако теперь превратилась в импортёра.

Короткая ссылка на эту страницу: